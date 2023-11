"Sjećam se jednog tipa, Gordana Giričeka. Igrao je sa mnom u Memphisu. Došao je ovdje, a većina takvih tipova sebe ne smatra rookiejima jer su već igrali profesionalno. Mislio sam si: 'Hmm, ne znam baš, ti si rookie', započeo je Jason Williams, bivši NBA igrač poznatiji pod nadimkom White Chocolate.

''Tako su mu Ike Austin i Grant Long u Memphisu govorili: 'Rook, sutra ujutro mi donesi krafne.' Dali bi ti tri ili četiri šanse. Idući dan nije bilo krafni", kazao je Williams i onda ispričao što se Hrvatu dogodilo nakon ''neposluha'':

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na kraju treninga bi nam postavili veliki kontejner za rublje, a mi bismo svoju odjeću poslije treninga ubacili unutra kako bi je čovjek koji brine o opremi mogao oprati. Oni su svu tu odjeću izbacili, a njemu su zavezali noge i ruke i golog ga ubacili u kontejner. Napunili su kontejner ledom i vodom, a zatim ga odgurali na centar terena u dvorani, stavili ga na logo grizlija i tako ga ostavili neka tri sata."

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene ekskluzivno od 29. studenoga gledajte na VOYO

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon toga, Giriček je u intervjuu za Večernji demantirao tu priču i oštro poručio Williamsu neke stvari.

''Ne znam zašto si izvrnuo priču i stavio me u situaciju u kojoj se igraš s mojim karakterom kao s nekim tko bi takvo što dopustio da mu se dogodi. Nitko me nije strpao u kontejner i prije no što ta tvoja priča eskalira prestani širiti laži jer ću morati poduzeti pravne akcije kako bi prestao sramotiti moje ime. Budi korektan i koristi čiste činjenice prije no što pričaš o nekome. Ne ljutim se puno na tebe no što je previše, previše je. Inače, sjajno mi je bilo igrati s tobom i sretno ti bilo.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kazao je i kako svaka šala, smicalica ili psina, ima svoje granice:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Ma to se u momčadi koja ima pravog vođu ne može dogoditi. Pravi igrački lider takve stvari ne dozvoljava. Jedno je nositi stvari, donositi krafne na trening ili pjevati pred publikom kod predstavljanja momčadi za novu sezonu a drugo je tražiti da im donosiš dezodoranse, parfeme i slično. Odrasli smo ljudi i za sve postoji granica.''