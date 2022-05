Noćas su na NBA parketima odigrane još dvije utakmice doigravanja, a veliku pobjedu upisali su aktualni prvaci Milwaukee Bucksi. Memphis Grizzliesi su pak bez svojeg najboljeg igrača potpuno pregazili Golden State Warriorse.

Bucksi su u uzbudljivoj završnici slavili protiv domaćih Boston Celticsa sa 110-107. Nezaustavljiv je bio Giannis Antetokounmpo koji je ubacio 40 poena i uhvatio 11 skokova. Pratio ga je Jrue Holiday, koji nije imao dobru šutersku večer, ali je zato radio sve ostalo, upisao je 24 poena, uhvatio osam skokova i podijelio osam asistencija te je na kraju susreta sjajnom obranom zaustavio Marcusa Smarta i zaključio susret.

Kod Celticsa je najbolji bio Jayson Tatum koji je ubacio 34 poena, uhvatio šest skokova i podijelio četiri asistencije, a dobru utakmicu odigrao je i Jaylen Brown koji je završio susret s 26 poena, osam skokova i šest asistencija, ali to nije bilo dovoljno domaćinima da dođu do vodstva u seriji.

Grizzliesi pregazili Golden State

Bucksi su sve utakmica protiv Celticsa igrali bez druge opcije u napadu i vrlo bitnog kotačića, Khrisa Middletona koji je zbog ozljede upitan za nastavak sezone. Serija sada seli u Milwaukee, gdje će u noć s petka na subotu u 1:30 sati Bucksi pokušati izboriti finale istoka.

U drugoj utakmici večer Memphis Grizzliesi su na svojem terenu iznenađujuće pregazili Golden State Warriorse sa 134-95. Bilo je to potpuno neočekivano s obzirom na to da je ozlijeđen Ja Morant, njihov najbolji igrač kojeg vjerojatno neće biti do kraja ove serije.

Ali u njegovom odsustvu briljirali su drugi igrači, njih trojica su ubacili 21 poen, dok je čak sedam igrača Memphisa bilo dvoznamenkasto. Najviše se istaknuo Jaren Jackson Junior s 21 poenom, osam skokova i dvije blokade, a isto toliko koševa ubacili su Tyus Jones i Desmond Bane. Warriorse je predvodio Klay Thompson s 19 poena, prvo ime momčadi, Steph Curry, ubacio je svega 14, dok je Jordan Poole potpuno podbacio i zabio svega tri poena.

Serija seli u San Francisco i baš kao i Bucksi i Celticsi, igrat će u noći s petka na subotu, ali u četiri sata ujutro.