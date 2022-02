Košarkaško igralište koje se nalazi u Dubrovniku, točnije uz same gradske zidine, više nije nikakva tajna te je popularno diljem svijeta.

Stigla je i službena potvrda od Architectural Digesta, američkog časopisa za arhitekturu i unutarnje uređenje na svjetskom glasu. Architectural Digest uvrstio je igralište stisnuto uz zidine uz tvrđavu Minčeta na listu najljepših na svijetu.

Igralište na Pelinama često možemo vidjeti na društvenim mrežama, pogotovo na stranicama koje prate košarku. Osim što je mnogim korisnicima san zaigrati na ovom terenu, sada je stigla i službena potvrda za igralište u Dubrovniku.

FIBA se divi

"Oni koji su imali sreće zaigrati košarku na igralištu na krovu uz gradske zidine u Dubrovniku, to će iskustvo zacijelo pamtiti do kraja života. Osim što je igralište napravljeno na starom gradskom krovu, pogled na Jadransko more je potpuno bajkovito", piše Architectural Digest koji je igralište na Pelinama stavilo na mjesto broj jedan.

A časopis je uz Dubrovnik na listu uvrstio i igrališta iz New Yorka, San Diega, Toronta, Pariza i Siem Reapa u Kambodži. Listu najljepših i najimpresivnijih košarkaških terena možete pogledati OVDJE.

Počast igralištu u Dubrovniku odala je i FIBA, krovna organizacija svjetske košarke, koja je na svojem Facebook profilu objavila fotografije igrališta i napisala:

"Zamislite da ležerno izađete iz svoje kuće i zaigrate na ovakvom terenu", uz emotikon srca.