Nećete vjerovati što je Duško Vujošević usred rata napravio za Dražena

Nakon duge i teške bolesti preminuo je legendarni crnogorski košarkaški trener Duško Vujošević. Simbol Partizana i trener koji je obilježio živote i karijere brojnih košarkaša s ovih prostora ostati će vječno zapamćen po svojoj predanosti košarci, ali i jednom potezu.

Naime, crnogorski će trener ostati upamćen po potezu iz ratnih godina s kraja prošlog stoljeća kada je u vihoru Domovinskog rata kao državljanin Jugoslavije u raspadu došao na pogreb najvećeg hrvatskog košarkaša svih vremena - Dražena Petrovića.

"Boša Tanjević i ja smo zajedno autom došli iz Trsta. Bilo je bogami problema oko ulaza u Hrvatsku, ali ljudi su shvatili zbog čega se dolazi. Imali su poštovanja. Ja sam Dražena znao dosta dugo, trenirao sam neku generaciju gdje je bio Danko Cvjetičanin, on je bio 63. godište i onda sam ih pratio. Dražen je kao 64. godište išao s tom godinu dana starijom ekipom," rekao je prije nekoliko godina legendarni trener.