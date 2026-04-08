VELIKI ČOVJEK /

Nećete vjerovati što je Duško Vujošević usred rata napravio za Dražena

Foto: Pixsell

Vujoševića je 2009. Euroliga proglasila trenerom godine

8.4.2026.
18:19
Sportski.net
Nakon duge i teške bolesti preminuo je legendarni crnogorski košarkaški trener Duško Vujošević. Simbol Partizana i trener koji je obilježio živote i karijere brojnih košarkaša s ovih prostora ostati će vječno zapamćen po svojoj predanosti košarci, ali i jednom potezu.

Naime, crnogorski će trener ostati upamćen po potezu iz ratnih godina s kraja prošlog stoljeća kada je u vihoru Domovinskog rata kao državljanin Jugoslavije u raspadu došao na pogreb najvećeg hrvatskog košarkaša svih vremena - Dražena Petrovića.

"Boša Tanjević i ja smo zajedno autom došli iz Trsta. Bilo je bogami problema oko ulaza u Hrvatsku, ali ljudi su shvatili zbog čega se dolazi. Imali su poštovanja. Ja sam Dražena znao dosta dugo, trenirao sam neku generaciju gdje je bio Danko Cvjetičanin, on je bio 63. godište i onda sam ih pratio. Dražen je kao 64. godište išao s tom godinu dana starijom ekipom," rekao je prije nekoliko godina legendarni trener.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
