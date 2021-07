Nakon što su od Nigerije doživjeli najšokantniji poraz u svojoj povijesti, prvi ikad od jedne afričke reprezentacije, američki košarkaši noćas po hrvatskom vremenu u Las Vegasu izgubili su i drugu pripremnu utakmicu pred Olimpijske igre u Tokiju. Ovaj put bolja je bila Australija 91:83.

Lillard i Durant igrali, ali...

Amerikanci su u prvom poluvremenu imali 11 koševa prednosti i povremeno su igrali učinkovitu fizičku obranu, držeći Australiju na samo 13 poena u drugoj četvrtini. Serijom 20:6 stvorili su devet poena prednosti na poluvremenu, ali ona se u nastavku istopila a u posljednje četiri i pol minute ostali su bez koša iz igre te omogućili Australiji da utakmicu završi serijom 11:1...

Damian Lillard zabio je 22, Kevin Durant 17, a Bradley Beal 12 koševa. Na isti način rasporedili su se australski strijelci - Patty Mills ubacio je 22, Joe Ingles 17, a Matisse Thybulle 12 koševa.

Amerikanci ganjaju svoje četvrto uzastopno zlato na OI

"Košarkaška reprezentacija SAD-a mogla bi doista osvojiti svoje četvrto uzastopno olimpijsko zlato sljedećeg mjeseca u Tokiju. Al, ako Amerikanci to učine, bit će to priča o prevladavanju nedaća", stoji u uvodu uglednog američkog ESPN-a...

Američka košarkaška javnost nikako nije i ne može biti zadovoljna dosadašnjim prikazanim na parketu od strane košarkaša slavnog Gregga Popovicha. Prije dvije godine, znači 2019. na SP-u, SAD je doživio debakl završivši turnir na 7. mjestu.

No na pripremnim utakmicama za Olimpijske igre Amerikanci su zaista razbijali protivnike. Uoči Londona 2012. pobjeđivali su protivnike prosjekom od 26.6, a uoči Rija 2016. čak 41.4 poena razlike. No, sad u srpnju 2021. situacija s američkim košarkašima lošija je...

Izgubili četiri od svojih posljednjih pet utakmica

Jer, Amerikanci su izgubili četiri od svojih posljednjih pet utakmica, ako računamo i one 2019. na SP-u. Također su dva puta zaredom izgubili od momčadi za koje su svi smatrali da će ih SAD pobijediti...

"Bilo je to bolje prikazivanje od poraza od Nigerije u subotu, ali samo kad to kažemo, kad to pročitamo, malo nas to zbunjuje da se sa takvim nečim kitimo, ako se uzme u obzir pedigre i kvalitetu koja ova momčad SAD-a ima, kao i slavnog trenera na klupi. Njihova kemija i reakcija na parketu, posebno u situacijama kad se utakmica bliži svome kraju, koče Amerikance u obrani naslova", navodi se u izvještaju.

Izbornik Gregg Popovich nakon utakmice nije bio toliko ljutit zbog poraza koliko zbog činjenice da mu mediji nabijaju na nos kako je američka reprezentacija ovakve utakmice završavala visokim pobjedama.

'To je nedostatak poštovanja prema tim momčadima'

"Ne znam odakle vam to", počeo je Popovich, a onda se svađao s novinarom koji mu je pokušao odgovoriti...

"To je nedostatak poštovanja prema tim momčadima. I prije smo igrali vrlo tijesne utakmice s barem 4-5 reprezentacija. Ne možeš razbijati dobre momčadi, naletjet ćeš na neku koju ćeš svladati uvjerljivo, ali unaprijed razmišljati u kontekstu razbijanja je pogrešno", rekao je Popovich.

"Ušli smo u ovu utakmicu očekujući pobjedu", izjavio je iskusni australski veteran Joe Ingles iz Utah Jazza, koji je imao 17 poena za Australiju...

'SAD je vraška momčad, nema nepoštovanja prema njima'

"Nema nepoštovanja prema njima, oni su vraška momčad, momke koje imaju u svom popisu i Popa koji stoji tamo uvijek lijepo vidjeti, ali mi smo ušli ovdje očekujući da ćemo dobiti utakmicu i to je ono što smo napravili", dodao je Ingles.

Desetljećima, bez obzira je li bio u tijesnim pobjedama ili rijetkim porazima, SAD je navodio, naglašavao svojstveni nedostatak koji ima protiv reprezentacija čiji glavni igrači razvijaju kemiju od svojih tinejdžerskih godina nadalje. Popovich je to ponovio nakon ovog poraza, kao i Lillard, koji je krenuo na svoje prve Olimpijske igre.

"Ovi su timovi iskusni i proveli su puno vremena zajedno", naglasio je Lillard.

"Mi još uvijek radimo na tome da postanemo momčad".

Ben Simmons ne igra za Australiju

Australci imaju institucionalno znanje jer im je Patty Mills, koji devet sezona igra za Popovicha u San Antoniju, strahovita vodeća garda već godinama u Australiji. I opet je bio sjajan u ponedjeljak, zabio je 22 poena uz to šest trica.

No, Australija ima sedam novih igrača i u posljednje su dvije godine dva puta mijenjali trenera. Njihov najbolji igrač Ben Simmons, odlučio je ne igrati. Što mislite da je i on u rosteru, pa kakva bi to momčad Australije bila.

