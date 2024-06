Na današnji dan prije 31 godinu umro je legendarni hrvatski košarkaš i po mnogima najbolji europski košarkaš svih vremena, Dražen Petrović.

Tog kobnog dana 7. lipnja 1993. Hrvatska je proplakala jer je izgubila svoga Mozarta. Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije poginuo je u automobilskoj nesreći nakon što se vraćao s turnira Hrvatske protiv Slovenije u Wroclawu.

Dražena je u crvenome Golfu vozila njegova tadašnja djevojka Klara Szalantzy, dok im suputnica bila i njena prijateljica, tada mlada košarkašica Hilal Edebal. Dražen je trebao s reprezentacijom koja je iz Poljske doputovala u Frankfurt nastaviti put zrakoplovom do Zagreba, no odlučio je da ga autom pokupi djevojka i dovede do Münchena.

To kobno popodne oko 17:20 na autoputu kod Ingolstadta crveni Golf se punom brzinom zabio u kamion cisternu koji se zaustavio nasred ceste. Vozač kamiona izašao je iz vozila, trčeći u susret svim nadolazećim vozačima da uspore, ali za vozilo Dražena Petrovića bilo je prekasno.

Klara je pokušala u zadnji čas skretanjem spriječiti sudar, ali time je samo izložila udaru Dražena koji je spavao nevezan na suvozačkome mjestu. Nažalost Petrović je izletio i udario glavom u kamion i poginuo na licu mjesta.

Edebal je zaradila udarila glavom i tijelom u stražnje sjedalo. Udarac u glavu kasnije je prouzročio probleme s amnezijom. Klara Szalantzy je tjedan dana bila na intenzivnoj njezi, ali je na kraju ostao samo mali ožiljak na lijevome kapku.

I dan danas odbija razgovarati o ovoj bolnoj temi, u kojoj je bila glavni krivac zbog prebrze vožnje. Klara je nakon nesreće emotivno patila i čak dobivala prijeteća pisma Draženovih obožavatelja, ali kasnije se vratila poslu fotomodela u SAD-u i udala se za njemačkog nogometaša Olivera Bierhoffa.

Dražen Petrović za mnoge je najbolji europski košarkaš svih vremena. Mnoge košarkaške legende poput Reggia Millera, Jasona Kidda i LeBron Jamesa priznali su mu taj status.

Košarkaški Mozart igrao je s takvom lakoćom i u koji god klub je došao uvije je oduševljavao ljepotom svoje igre.

Karijeru je započeo u Šibenki s kojom je skoro došao do naslova Jugoslavije 1983. godine kada su tadašnje vlasti pokrale hrvatski košarkaški klub te poništile pobjedničku utakmicu i predali naslov Bosni.

Zatim je prešao u Cibonu koju je dvije godine zaredom doveo do europskoga trona, 1985. i 1986.

U španjolskome Realu bio je omiljen igrač kojemu je doveo brojne trofeje te ga Španjolci nisu htjeli pustiti u NBA.

Ipak nakon dobivenog sudskog spora Dražen 1989. odlazi u NBA, u Portland TRail Blazerse. U Portlandu se nije uspio nametnuti zbog čudne sportske politike i zbog davanja prednosti Clydeu Drexleru.

Godine 1991. odlazi u New York Jets gdje uskoro postaje njihov najbolji igrač. 1992. bio je njihov najbolji šuter, posebice u tricama. U sezoni 1992/93 osvojio je nagradu za najboljeg beka pucača u NBA-u.

Tada je hrvatski Mozart bio najbolji Europljanin u američkoj ligi i mnogim budućim europskim generacijama Dražen je otvorio put u NBA ligi i dokazao da Europljani mogu uspjeti.

Reggie Miller smatrao je Dražena jednim od najtežih protivnika i najvećih 'trashtalkera' s kojima se legenda Pacersa suočila. Inače, Miller je bio poznati 'trashtalker' koji nikome nije ostao dužan, no kako sam kaže nekad Draženu nije mogao odgovoriti i to ga je izluđivalo.

Dražen je predvodio legendarnu hrvatsku košarkašku reprezentaciju početkom 90-ih godina te ih kao kapetan vodio one slavne 1992. do Olimpijskoga srebra, kad su u finalu izgubili od nedodirljivog američkog Dream Teama.

Ovaj kobni dan prije 1993. šokirao je i rasplakao Hrvatsku jer je ostala bez još jednog velikana koji je zadužio hrvatski sport. Dražen će uvijek ostati u našim srcima jer je on svojom košarkom postao besmrtan. Život leti, kapetane!