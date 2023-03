Dallas Mavericksi izgubili su treću uzastopnu utakmicu i šestu od posljednjih osam i tako ispali iz kruga momčadi koje će se boriti za doigravanje NBA lige.

Ovaj put Dallas je poražen od slabih Charlotte Hornetsa, momčadi koja je bez izgleda za doigravanjem i pretposljednja na ljestvici klubova Istočne konferencije. Završilo je 117:109.

Najbolji kod Dallasa bio Luka Dončić s 34 koša, 10 uhvaćenih lopti i osam asistencija, a drugi najbolji strijelac Kyrie Irving koji je dodao 18. Slovenska zvijezda NBA lige pogodila je tek dvije od devet lopti za tricu, a Irving samo jednu od osam. Ukupan šut Dallasa za tri poena bio je 9/36.

Neprepoznatljivi Dončić

Dončić je nakon još jednog poraza bio neprepoznatljiv. Njegove riječi svjedoče da tome nije razlog to što on i Kyrie Irving, spojeni da osvoje naslov, nižu neuspjehe, pa im je ovo već sedmi poraz u prvih deset zajedničkih utakmice.

Dončić se inače uvijek smije na terenu i baca neke šale. Ipak, na presici nakon poraza od Hornetsa izgledao je i govorio neprepoznatljivo tužno, odsutno, nezainteresirano.

"Tako sam frustriran. Mislim da vam je to svima jasno kad me vidite na terenu. U zadnje vrijeme osjećam se kao da to nisam ja, nego da samo tamo stojim na terenu, znate? Ranije sam jako uživao i smijao se u igru, ali sam sada tako frustriran zbog puno razloga, ne samo košarkaških. Puno mi se toga događa van terena, što je veće od košarke, ali ne želim pričati o mom privatnom životu."

Novinari su ga zato pitali što se treba popraviti kako bi Dallas konačno počeo pobjeđivati:

"Moramo se žestoko boriti i žestoko igrati i to je sve. Moramo pokazati da nam je stalo. Prvi ja to moram napraviti."