Dino Rađa, jedan od najvećih hrvatskih i europskih košarkaša svih vremena, napravio je još jedan sportski potez za pamćenje. Svoj dokumentarni film jednostavnog naziva 'Rađa', dao je besplatno na gledanje svim ljubiteljima košarke.

''Nakon premijere u hrvatskim kinima, razmišljao sam što napraviti s filmom. Puno ljudi me ispitivalo gdje ga mogu pogledati. Zaključio sam da je jedino ispravno da ga objavim besplatno na internetu da ga svi navijači mogu vidjeti. Jer to je priča o napornom radu i odricanju, jedinim stvarima koje te mogu pogurati prema velikim rezultatima. Film je za sve mlade ljude kojima treba malo dodatne motivacije. Ako želiš od Splita doći do Kuće slavnih, nema izgovora!'' – poručio je Dino Rađa koji je u žutom dresu Jugoplastike, zajedno sa svojim suigračima, zadivio košarkaški svijet.

Svaki ljubitelj košarke film može pogledati OVDJE.

Foto: Sofascore Foto: Sofascore

Redatelj dokumentarnog filma Rađa je Vojan Koceić iz Pilot Studija: ''Dino i ja smo gledali jedan drugi dokumentarni film i pitao sam ga zašto ne bismo napravili film o njemu. Isprva se smijao jer je skroman i rekao da ne razumije zašto bi ga itko gledao. Ali srećom, uz pomoć naših zajedničkih prijatelja, uspjeli smo ga uvjeriti jer bi njegova priča zaista trebala biti inspiracija svoj djeci koji se počinju baviti košarkom i poruka svima kako je sve moguće ako se maksimalno posvetite onome što volite.''

Od Splita, preko Bostona do košarkaške Kuće slavnih. Neke priče zaista trebaju biti ispričane. A ova o Dini Rađi je jedna od njih.

MEDALJE I USPJESI DINE RAĐE

1 x srebro, Olimpijske igre (1992)

1 x bronca, Svjetsko prvenstvo (1994)

2 x bronca, Europsko prvenstvo (1993, 1995)

2 x zlato, Europsko prvenstvo (1989, 1991, s Jugoslavijom)

2 x osvajač Eurolige (Jugoplastika, 1989, 1990)

2 x prvak Hrvatske (2002, 2003)

2 x prvak Grčke (1998, 1999)

3 x prvak Jugoslavije (1988, 1989, 1990)

NBA All-Rookie Druga momčad (1994)

Košarkaška Kuća slavnih (2018)

