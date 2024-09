Dirljiv trenutak: Draženov hologram pozdravio bivše suigrače i rasplakao mnoge

Zagrebačka Arena bila je tijekom četvrtka poprište velikog košarkaškog spektakla, a sve u čast legendarnog hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića koji bi ove godine slavio 60. rođendan. Memorijalna utakmica u čast „košarkaškog Mozarta“, prerano preminulog u 28. godini, bila je razlog što su Zagreb posjetile brojne nekadašnje i sadašnje hrvatske, europske i svjetske košarkaške zvijezde. Pokrovitelj velikog sportskog spektakla bila je Vlada Republike Hrvatske, uz podršku Grada Zagreba i Hrvatskog košarkaškog saveza, pa je tako svemu svjedočio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Spektakl pred ispunjenom Arenom, odnosno 16.500 gledatelja, započeo je kratkim filmom o Draženu Petroviću i putu koji je krenuo u rodnom Šibeniku, a nastavljen je preko Cibone, madridskog Reala, Portlanda do New Jerseyja. Nezaobilazni su bili i trenuci s Olimpijskih igara u Barceloni 1992. godine kada je Hrvatska igrala finale i izgubila od američkog Dream Teama. „Dražen bi volio igrati u ovakvom, predivnom ambijentu“, rekao je Aleksandar Petrović nakon čega su na centar parketa izašle dvije hrvatske NBA zvijezde Bojan Bogdanović i Dario Šarić te velika svjetska zvijezda, Slovenac Luka Dončić. „Puno toga sam čuo o Draženu, od ljudi koji su s njima igrali i stvarno mi je čast što sam tu“, rekao je Luka Dončić, dok je Draženov sugrađanin Dario Šarić također naglasio čast zbog dolaska na ovaj spektakl. „Moj prvi klub se zvao Dražen Petrović. Jako lijepi utisak imam s tih početaka dok sam odrastao s pričama o Draženu. Čast mi je što smo iz istog grada i što sam u njegovoj akademiji napravio prve košarkaške korake“, izjavio je hrvatski reprezentativac Šarić. Središnji događaj bila je revijalna utakmica između Hrvatske i tima Dražen kojeg su popunjavala brojna sadašnja euroligaška ugledna imena, a iz prvog reda sve su pratile brojne nekadašnje zvijezde ovog sporta. U pitanju su bili Draženovi suigrači iz hrvatske reprezentacije i generacije ’92. Svemu su svjedočili i suigrači Dražena iz reprezentacije bivše Jugoslavije te brojne druge nekadašnje košarkaške zvijezde iz svakog kutka svijeta. Hrvatsku koju je vodio izbornik Josip Sesar predstavljali su Goran Filipović, Martin Junaković, Krešimir Radovčić, Antonio Jordano, Mateo Drežnjak, Filip Krušlin, Mario Hezonja, Dario Drežnjak, Toni Nakić, Krešimir Ljubičić, Roko Prkačin i Danko Branković, dok su za Tim Dražen igrali Marcelinho Huertas, Shane Larkin, Nenad Dimitrijević, Džanan Musa, Andre Obst, Vanja Marinković, Jaka Blažič, Tornike Šengelia, Dyshawn Pierre, Walter Tavares, Mathias Lessort i Boban Marjanović. Tim Dražen je izbornički vodio legendarni Željko Obradović uz prvu pomoć hrvatskog stratega Nevena Spahije. Utakmica je bila isključivo revijalnog karaktera, a svaki prekid iskorišten je za prisjećanje na Draženov put pa je prvi prekid donio povratak u 1983. godinu kada je Dražen vodio Šibenku do naslova prvaka Jugoslavije, pobjedom u finalu protiv Bosne. U ime tadašnje generacije govorio je Predrag Šarić, a gledatelje su pozdravili i tadašnji treneri Šibenke Vlade Đurović i Zoran Slavnić. Uslijedili su potom dolasci nekadašnjih generacija Cibone i madridskog Reala, dok je Portland predstavljao njegov legendarni igrač Terry Porter, a pred New Jersey, sadašnji Brooklyn, je stigao Kenny Anderson. „Teško je uopće opisati kakav je Dražen bio košarkaš. Fenomenalan igrač i šuter“, rekao je Porter, dok se na njega nadovezao Anderson. „Dražen je bio čudesan. Ogroman šok je bila vijest o njemu, jer smo izgubili fantastičnog košarkaša, ali još boljeg čovjeka“. Premda je rezultat bio u drugom planu Tim Dražen je pobijedio Hrvatsku 110-107 (28-25, 28-26, 22-32, 32-24), a prvi strijelac bio je Mario Hezonja s 37 poena. Jedna od stanki je začinjena i natjecanjem u tricama gdje je pobijedio Hezonja koji je u dodatnom razigravanju bio bolji od suigrača iz Reala Muse. Posebno emotivan bio je trenutak kada su na centar parketa izašli Draženovi suigrači iz hrvatske reprezentacije koja je na Igrama u Barceloni 1992. osvojila srebrnu medalju. Tu je generaciju predstavljala velika većina tadašnjih igrača, pred publiku su izašli Aramis Naglić, Dino Rađa, Alan Gregov, Stojko Vranković, Žan Tabak, Franjo Arapović, Vladan Alanović, Toni Kukoč i Danko Cvjetičanin, a virtualno se pojavio i sam Dražen Petrović. Pozdravio svoje nekadašnje suigrače, sve prisutne i - otišao.