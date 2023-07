Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Josip Sesar (45) novi je trener košarkaškog kluba Dinamo Zagreb, objavio je klub.

Aktualni izbornik reprezentacije Hrvatske u idućoj sezoni vodit će Dinamo u Premijer ligi i Alpe Adria Cupu.

Sesaru je ovo četvrti klub u trenerskoj karijeri. Nakon početaka s Zrinjevcem, te šest i pol godina na klupi KK Gorice, koju je dva puta doveo do plasmana u polufinale doigravanja, prošle sezone je vodio Cibonu s kojom je osvojio Kup Krešimira Ćosića.

"Već sam pretprošle godine razgovarao s ljudima iz kluba i tada su izrazili zainteresiranost za suradnju. Ja sam tada imao neke druge opcije i planove. Kako se razvijala situacija s Cibonom, iz kluba su me kontaktirali. Tražio sam predah od desetak dana da razmislim dobro o svemu. Gledajući sa strane, jer ipak nisam bio unutra, uz informacije koje sam dobio o jakom zdravom i potentnom kolektivu, odlučio sam se prihvatiti ponudu i preuzeti prvu momčad Dinama. I zaista imam dugoročni plan s KK Dinamom," kazao je Sesar.

U svlačionici ga na okupu čeka kičma momčadi koja je u premijernoj sezoni ostvarila plasman u četvrtfinale doigravanja Premijer lige i polufinale Kupa Krešimira Ćosića.

"To su sve igrači koji već dugi niz godina participiraju u hrvatskom prvenstvu. Ja manje, više znam na koji način tko i kako treba igrati. Momčad je dobro ekipirana, ima već godinu dana iskustva zajedničkog igranja u Premijer ligi. Moram iskreno reći kako sam zadovoljan načinom i smjerom kojim se sportska politika kluba vodi. To je između ostalog i razlog koji me privukao u Dinamo," dodao je.

Premijernu utakmicu na klupi Dinama, Sesar će imati protiv jedne od najjače i najskuplje momčadi u Europi, grčkog velikana Panathinaikosa u petak, 8. rujna.

"Ataman je sigurno jedan vrhunski europski trener, a i oni će imati sjajnu momčad. To može biti motiv svim igračima pa i meni osobno da vidimo gdje smo i kako stojimo," kazao je Sesar.