DERBI ZAČELJA PRIPAO CIBONI: Cibosi stigli do tek četvrte pobjede u sudaru ‘fenjeraša’ natjecanja

Cibona je stigla do četvrtog slavlja u desetoj utakmici

U susretu 10. kola regionalne košarkaške ABA lige Cibona je na gostovanju u Novom Mestu pobijedila Krku 100-90 ostvarivši četvrtu pobjedu.

Bio je to sudar ‘fenjeraša’ ABA lige. Obje momčadi dočekale su utakmicu sa skorom 3-6 na posljednja dva mjesta ljestvice. Stoga je pobjeda ‘vukova’ protiv izravnog konkurenta dvostruko vrijedna.

Dobar start Cibone

Bila je to utakmica sa čak 66 slobodnih bacanja, Cibona je imala 35, pogodivši 29, dok su igrači Krke imali 31 slobodno bacanje pogodivši 25.

Cibona je odlično ušla u susret. ‘Vukovi’ su nakon pet minuta igre imali šest koševa prednosti (17-11). Ubrzo je ta prednost narasla na +8 (24-16), a do kraja četvrtine Cibona je imala i 10 koševa prednosti (32-22). Nakon dvije i pol minute druge dionice Cibona je imala velikih +12 (41-29). U nastavku je uslijedio veliki pad. Krka je okrenula rezultat i 1:30 minute do poluvremena je stigla do vodstva 46-45, a na odmor je otišla s dva koša prednosti 50-48. Nakon što je prvu četvrtinu dobila sa 10 razlike, Cibona je drugi dio igre izgubila sa 12 koševa.

Serija za pobjedu

Treća četvrtina donijela je izjednačenu igru, pa se u posljednjih 10 minuta ušlo rezultatom 72-71. U posljednjoj četvrtini Cibona je povela +4 (78-74). Krka je okrenula rezultat serijom 7-0 i stigla do prednosti 81-78, a minutu i pol prije kraja utakmice bilo je 88-88. Cibona tada radi seriju 10-0 i 25 sekundi prije kraja utakmice je stigla do velikih 98-88. Na koncu je završilo 100-90.

Cibonu su do pobjede predvodili Marko Ljubičić sa 21 košem, sedam asistencija i četiri skoka, te Damir Markota sa 20 koševa, dok je Brandis Raley-Ross dodao 11 koševa. Kod Krke najefikasniji su bili Domen Bratož sa 16 koševa i sedam asistencija, te Jure Lalić sa 12 koševa.

U ranije odigranim susretima Zadar je na gostovanju u Beogradu izgubio od Crvene zvezde 70-97 upisavši i sedmi poraz, dok je Cedevita u petak na domaćem terenu pobijedila Petrol Olimpiju sa 95-82. Vodeća Crvena zvezda ima omjer 10-0, a slijedi Budućnost sa 7-2, dok Cedevita ima šest pobjeda i četiri poraza. Cibona je na 4-6, dok Zadar ima skor 3-7.