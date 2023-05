Košarkaši Denver Nuggetsa noćas su po našem vremenu pobijedili Los Angeles Lakerse 113-111 u četvrtoj utakmici finala Zapadne konferencije u višenamjenskoj Crypto.com Areni i s ukupnih 4-0 u seriji izborili svoje prvo veliko NBA finale.

The Jocker ponio prestižnu nagradu

Jokić - koji je proglašen MVP-jem finala Zapadne konferencije i time ponio nagradu Magica Johnsona - anulirao je nevjerojatnu izvedbu Jamesa koji je zabio 31 poen u prvom poluvremenu prije nego što je završio utakmicu s 40 poena, 10 skokova i devet asistencija u 48 minuta. James (38) je tako postao najstariji igrač u povijesti NBA koji je postigao 40 koševa u utakmici doigravanja.

LeBron James pokušao je sve što je mogao, uključujući rekord u postizanju najvišeg broja koševa u poluvremenu doigravanja u svojoj čuvenoj, velikoj karijeri, ali to nije bilo dovoljno da spriječi Nikolu Jokića i Denver Nuggetse da dođu do svog prvog NBA finala.

Za Nuggetse se ovo NBA finale stvarno dugo čekalo. Denveru je trebalo čak 46 dugih godina da dođe do ove točke, a to je povijesni doseg - jer se radi o najviše sezona čekanja za jednu NBA momčad prije finala ikad u ligi.

Denver je ostvario 93 pobjede u doigravanju, što je najviše svih vremena bez ulaska u finale. Jokić je, pak, ostvario osmi triple-double u postsezoni u NBA doigravanju s 30 poena, 14 skokova i 13 asistencija za 45 minuta.

Jokić vs James - duel za pamćenje

Nuggetsima je noćas trebala jedna Jokićeva velika predstava. Nakon što je poveo 3-0 u seriji u subotu navečer, Jokić je rekao da nije uplašen, ali da je "zabrinut" zbog pokušaja zatvaranja Lakersa s Jamesom na drugoj strani. Jokić je izjavio da je superzvijezda Lakersa sposobna napraviti "sve".

Jokić kao da je slutio što slijedi. James je bio odlučan u namjeri da izbjegne poraz po prvi put u seriji doigravanja prije NBA finala. Dva puta je poražen u svojoj karijeri, oba puta u finalu od Golden State Warriorsa i San Antonio Spursa.

James imao 21 poen na kraju prve četvrtine

Kao da to nije bila dovoljna motivacija, Jamesovo zagrijavanje prije utakmice održalo se rano - kada se izvodila proba predstavljanja trofeja finala Zapadne konferencije.

Kad je utakmica počela, James je uputio 7 od svojih prvih 9 šuteva, uključujući jedan koji je trebao biti dodavanje koje je ušlo za tricu.

Imao je 21 poen na kraju prve četvrtine, izjednačen za najviše u prvoj četvrtini kada se suočavao s eliminacijom od bilo kojeg igrača u zadnjih 25 godina, prema istraživanju ESPN Stats & Information.

LeBron u prvom poluvremenu zabio 31

Poništio je sva četiri pokušaja za tri poena i imao 31 poen do poluvremena, najviše u poluvremenu doigravanja u svojoj karijeri. Lakersi su ovu utakmicu sigurno tretirali kao da sutra ne postoji. Izabrali su D'Angela Russella po prvi put s klupe u doigravanju. Ostatak početne postave imao je osam ili više poena do poluvremena kako bi pomogli Lakersima da povedu 73-58 do prekida.

Ali vodstvo Lakersa nestalo je do 4:39 u trećem dijelu, kada je Jokić pogodio Kentaviousa Caldwell-Popea za polaganje uz faul, dajući Jokiću svoju 10. asistenciju na utakmici i njegov šesti triple-double u posljednjih osam igre.

Nuggetsi su napravili seriju 34-14 i poveli s pet poena u četvrtoj četvrtini. Dok su obje momčadi igrale tijesnu četvrtu četvrtinu i u njoj vodili epsku bitku pred očima uzbuđene publike, Jokić je pokupio svoju četvrtu i petu osobnu u napadu s više od pet minuta do kraja.

Jokić napravio i dao sve od sebe

Ali. Nuggetsi su ga držali u igri. Nakon što je James zabio do 40 koševa, Jokić je odgovorio tricom 2:50 do kraja dvoboja. Na 111-111, Jokić je zabio iz polaganja.

U posjedu koji je uslijedio, James je promašio fadeaway tricu, ali Jamal Murray nije mogao zapečatiti utakmicu jer je promašio šut iznutra. S 4,0 sekunde do kraja, Lakersi su pozvali timeout.

James je pokušao izvesti taj posljednji, odlučujući šut, ali nije uspio pogoditi jer je Aaron Gordon blokirao njegov pokušaj i poslao Nuggetse u NBA finale po prvi put u povijesti.

