Dennis Hopson je 57-godišnji američki košarkaški trener koji je 1987. bio treći pick na draftu, a 1991. s Chicago Bullsima je osvojio NBA naslov.

Na draftu su ga izabrali New Jersey Netsi i to nakon jako dobrih izdanja na sveučilištu u dresu Ohio Statea za koji je igrao od 1983. do 1987.

Hopson danas radi kao trener na sveučilištu Lourdes, a na Twitteru se prisjetio utakmice iz studenog 1986. kada je reprezentacija Jugoslavija sa 103-76 slavila protiv njegovog sveučilišta.

"Jugosloveni su nam isprašili guzice. Mnogi igrači iz ove momčadi su budući članovi Kuće slavnih. Wow, tko bi to tada mogao pretpostaviti", napisao je Hopson uz fotografiju zapisnika te utakmice.

Iz njega je vidljivo kako je Jugoslaviju do pobjede tada predvodio Dražen Petrović s 33 poena i 11 skokova uz šut za tricu 8/11.

Još su igrali Dražen Blažević, Vlade Divac, Zoran Radović, Danko Cvijetičanin, Zoran Čutura, Dino Rađa, Toni Kukoč, Aleksandar Đorđević i Arijan Komazec.