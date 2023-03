Hrvatski košarkaš Dario Šarić zabio je 14 koševa u domaćoj pobjedi Oklahoma City Thundera protiv aktualnog NBA prvaka Golden State Warriorsa sa 137-128.

Dvoboj Thundera i Warriorsa u Paycom Centru pratilo je 16.142 gledatelja koji su mogli uživati u važnoj pobjedi domaćeg sastava u borbi za doigravanje.

Oklahoma je odlično otvorila utakmicu, povela je 13-2, no Warriorsi su okrenuli rezultat i stigli do prednosti 27-26. Uslijedila je nova serija domaćina koji je na koncu prve "runde" imao deset koševa viška (40-30). U drugoj četvrtini Thunder je imao i +14 (55-41), no Golden State je uspio izjednačiti na 60-60. Na poluvrijeme se otišlo sa četiri razlike za Oklahomu koja je u trećoj četvrtini imala i 11 razlike (101-90), ali se na ulazu u zadnju četvrtinu ušlo sa 105-99.

U posljednjem periodu domaći sastav je cijelo vrijeme vodio, u jednom trenutku i sa + 14 (132-118), Golden State se u završnici približio na šest koševa minusa (134-128), ali više od toga nije išlo.

U domaćim redovima sedmorica igrača su upisala dvoznamenkasti broje koševa. Shai Gilgeous-Alexander je bio najefikasniji sa 33 koša i šest asistencija, Luguentz Dort je zabio 18 koševa uz osam skokova, dok je Josh Giddey upisao "triple-double", 17 koševa, 17 asistencija i 11 skokova. Hrvatski košarkaš Dario Šarić je za 15 minuta provedenih u igri zabio 14 koševa za domaći sastav, uz šut 6-8 iz igre, a dodao je i pet skokova, te asistenciju.

Šarić je posebno oduševio jednom majstorijom u trećoj četvrtini kada je zabio iz jako teške situacije, s protivničkim igračem na leđima, a OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

Warriorse su predvodili Stephen Curry sa 40 koševa, šest skokova i sedam asistencija, te Klay Thompson sa 23 koša.

Golden State je trenutačno peti na Zapadu sa skorom 34-32, dok je Oklahoma na devetoj poziciji sa 31-34. Podsjećamo, prvih šest momčadi u Istočnoj i Zapadnoj konferenciji izravno idu u doigravanje. Momčadi rangirane od sedmog do desetog igrat će na NBA Play-In turniru za sedmog i osmog nositelja.

Detroit prikovan za dno

Washington Wizardsi su košem Daniela Gafforda sa zvukom sirene pobijedili Detroit Pistonse sa 119-117. Bio je to deveti uzastopni poraz Pistonsa koji su nastupili bez šest igrača među kojima je i vodeći strijelac Bojan Bogdanović koji ima problema s Ahilovom tetivom. Nedostajali su i Aleca Burks (stopalo), Jalen Duren (gležanj), Killian Hayes (ruka), Hamidou Diallo (gležanj) i Isaiah Stewart (kuk).

Wizardse su do slavlja predvodili Bradley Beal sa 32 koša, te po sedam skokova i asistencija, Kristaps Porzingis sa 24 koša i sedam skokova, te Kyle Kuzma sa 23 poena. Jaden Ivey predvodio je Detroit sa 26 koševa i 12 asistencija. James Wiseman je dodao 21 poen, a Marvin Bagley 15 koševa.

Washington je sa skorom 31-34 na desetom mjestu Istoka, a Detroit je posljednji sa 15 pobjeda i 51 porazom.