Bio je to prvi susret Netsa, koji su u posljednjih mjesec i pol dana bili u sjajnoj formi, bez Kevina Duranta koji će morati pauzirati oko mjesec dana zbog ozljede koljena. Celticsi, pak, u ovom dvoboju nisu mogli računati na Jaylena Browna zbog istegnuća aduktora, no u završnici utakmice hendikep gostiju bio je mnogo manje izražen pa su odličnom igrom u posljednjoj četvrtini stigli do pobjede.

Celticse je do pobjede predvodio Jayson Tatum sa 20 koševa i 11 skokova, Marcus Smart je dodao 16 ubačaja uz 10 asistencija, dok su najefikasniji kod Netsa bili Kyrie Irving sa 24 i T.J. Warren sa 20 poena.

Boston je na vrhu Istoka i čitave lige s omjerom pobjeda i poraza 31-12, dok je Brooklyn drugi na Istoku sa 27-14.

Priliku za skok na drugo mjesto Istoka imali su prvaci iz 2021. Milwaukee Bucksi, no oni su bez Giannisa Antetokounmpa, kojega muči ozljeda koljena, izgubili na gostovanju kod MIami Heata sa 102-108. Sjajnu večer imao je igrač s klupe domaćih Gabe Vincent koji je postigao 28 koševa, Bam Adebayo je dodao 24 uz 12 skokova, dok Bucksima nije pomoglo 24 pogotka i 11 asistencija Jruea Holidaya te 18 poena s klupe Jevona Cartera.

Milwaukee je ostao treći na Istoku sa 27-15, dok je Miami osmi na Istoku sa 23-20.

Vrlo je zanimljhivo bilo u Los Angelesu gdje su Dallas Mavericksi nakon dva produžetka nadigrali domaće Lakerse sa 119-115. Briljirao je Slovenac Luka Dončić koji je upisao svoj 56. "triple-double" u karijeri sa 35 koševa, 14 skokova i 13 asistencija, a usto je bio najbolji kada je to za njegovu momčad bilo najvažnije. Dončić je tricom šest sekundi prije kraja četvrte četvrtine izjednačio na 101-101 i odveo susret u produžetak, a u prvih pet minuta ponovno je njegova trica bila posljednji ubačaj i to za 108-108 47 sekundi prije isteka tog dijela utakmice.

Imali su Lakersi i na kraju četvrte četvrtine i na kraju prvog produžetka šut za pobjedu, ali prvo suci nisu svirali očiti prekršaj Tima Hardawaya na Troyu Brownu, da bi u drugoj situaciji LeBron James ostao kratak prilikom ulaska pod obruč.

Uz Dončića odličan je kod Mavsa bio Christian Wood sa 24 ubačaja i 14 skokova, dok su Lakerse predvodili Russell Westbrook sa 28 koševa i James sa 24 pogotka, 16 skokova i 9 asistencija.

Dallas je s omjerom 24-19 četvrti na Zapadu, dok su Lakersi sa 19-23 na diobi 12. pozicije Zapada.

Rezultati:

Philadelphia - Oklahoma City 114-133

Brooklyn - Boston 98-109

Miami - Milwaukee 108-102

Toronto - Charlotte 124-114

LA Lakers - Dallas 115-119 (2 produžetka)

Portland - Cleveland 113-119