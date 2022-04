ROCK ME BABY / Spektakl u New Orleansu. Više od 70 000 ljudi zuri u njih. Ovo je najveći izlog za NBA ligu, žele se skupo prodati

Američki grad New Orleans ovog je vikenda domaćin NCAA Final Foura za muškarce. U tijeku je prva polufinalna utakmica između Villanove i Kansasa. U noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu, na redu je drugi polufinalni okršaj Dukea i Sjeverne Karoline. Američki mediji i tamošnji košarkaški stručnjaci ističu kako je ovaj Final Four završni turnir možda i najjači ikad, jer sadrži samo najveća imena sveučilišne košarke. Velebni Caesars Superdome, stadion NFL momčadi New Orleans Saintsa u New Orleansu koji na košarkaškim manifestacijama prima 73,432 ljudi, ispunjen je publikom i ovog puta, vlada luda atmosfera, "ludilo ožujka", kako Amerikanci zovu najveće košarkaško šamaranje na svijetu, dobilo je svoju završnicu. NCAA iznimno je popularna sportska organizacija koju prati mnoštvo ljudi. Ipak je to svojevrsni izlog za NBA ligu, rampa za elitnu razinu.