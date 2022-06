Branič novih NBA prvaka Golden State Warriorsa, Stephen Curry (34) proglašen je prvi put u karijeri najkorisnijim (MVP) igračem finala.

Golden State Warriorsi pobijedili su u četvrtak Boston Celticse sa 103-90 u šestoj utakmici NBA finala u Bostonu i osvojili novi naslov prvaka pobjedom u seriji 4-2, a Stephen Curry proglašen je najkorisnijim igračem finala.

Nagrada MVP finala bila je jedna od rijetkih velikih nagrada koja je do sada izmicala 34-godišnjem Curryju.

U dresu Warriorsa je osvojio četiri NBA naslova, dva puta je bio MVP lige, osam puta je sudjelovao na All Star utakmica, a jednom je bio i MVP All Star. Osvojio je i dva svjetka zlata u dresu američke reprezentacie. Sada je napokon dočekao i nagradu za MVP-a finala NBA lige.

"Na početku sezone nitko nije mislio da ćemo biti ovdje. Međutim, mi smo iskoristili svoju priliku," kazao je Curry.

"Tijekom sezone je bilo mnogo govorkanja i brbljanja o tome koliko možemo, ali na kraju se sve svede na ono što radiš na parketu. Ne moram pričati o tome, samo moram to učiniti. I o tome se radi," dodao je.

Curry je u finalnoj seriji imao prosjek od 31.2 koša po utakmici, a u posljednjem, šestom susretu je zabio 43 koša uz 10 skokova.

"Bili smo tako daleko od toga. Dotaknuli smo dno s ozljedama i uspjeli smo se vratiti teškim radom... pokušali smo popuniti praznine pravim momcima. Ovo nikada ne možete uzeti zdravo za gotovo jer nikad ne znate kada ćete se vratiti ovdje”, rekao je Curry.

Transformirao franšizu

Warriorsi su ga odabrali kao sedmi izbor drafta 2009. godine. Transformirao je franšizu i uz pomoć "Splash Brothera" Klaya Thompsona i sjajnog Draymonda Greena stigao do svog četvrtog prvenstva. Thompson i Green također imaju po četiri naslova.

"Gradili smo ovo 10, 11 godina i to puno znači kada dođete do ove faze jer znate kako pobijediti", rekao je Curry, dodavši "Svatko tko je dio ovoga zna o čemu se radi."

Jordan na vrhu, LeBron drugi

Za Curryja je ovo bio prvi MVP naslov finala, a rekorder je Michael Jordan sa šest nagrada. Svih šest zarađenih u dresu Chicago Bullsa. LeBron James je četiri puta bio MVP finala, dva puta s Miami Heatom a po jednom u redovima Clevelanda i LA Lakersa. Po tri nagrade imaju Magic Johnson, Shaquille O'Neal i Tim Duncan.

Osvojivši sedmi naslov NBA prvaka Golden State Warriorsi postali su treća najuspješnija franšiza u povijesti NBA lige.

Do sada su dijelili treće mjesto s Chicago Bullsima sa po šest naslova, No, sada su Warriorsi napravili korak dalje od Bullsa.

SVA NBA FINALA

__________________________________________________________________________________

1946-47 Philadelphia Warriors Chicago Stags 4:1

1947-48 Baltimore Bullets Philadelphia Warriors 4:2

1948-49 Minneapolis Lakers Washington Capitols 4:2

1949-50 Minneapolis Lakers Syracuse Nationals 4:2

1950-51 Rochester Royals New York Knicks 4:3

1951-52 Minneapolis Lakers New York Knicks 4:3

1952-53 Minneapolis Lakers New York Knicks 4:1

1953-54 Minneapolis Lakers Syracuse Nationals 4:3

1954-55 Syracuse Nationals Fort Wayne Pistons 4:3

1955-56 Philadelphia Warriors Fort Wayne Pistons 4:1

1956-57 Boston Celtics St. Louis Hawks 4:3

1957-58 St. Louis Hawks Boston Celtics 4:2

1958-59 Boston Celtics Minneapolis Lakers 4:0

1959-60 Boston Celtics St. Louis Hawks 4:3

1960-61 Boston Celtics St. Louis Hawks 4:1

1961-62 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:3

1962-63 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:2

1963-64 Boston Celtics San Francisco Warriors 4:1

1964-65 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:1

1965-66 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:3

1966-67 Philadelphia 76ers San Francisco Warriors 4:2

1967-68 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:2

1968-69 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:3

1969-70 New York Knicks Los Angeles Lakers 4:3

1970-71 Milwaukee Bucks Baltimore Bullets 4:0

1971-72 Los Angeles Lakers New York Knicks 4:1

1972-73 New York Knicks Los Angeles Lakers 4:1

1973-74 Boston Celtics Milwaukee Bucks 4:3

1974-75 Golden State Warriors Washington Bullets 4:0

1975-76 Boston Celtics Phoenix Suns 4:2

1976-77 Portland Trail Blazers Philadelphia 76ers 4:2

1977-78 Washington Bullets Seattle Supersonics 4:3

1978-79 Seattle Supersonics Washington Bullets 4:1

1979-80 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 4:2

1980-81 Boston Celtics Houston Rockets 4:2

1981-82 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 4:2

1982-83 Philadelphia 76ers Los Angeles Lakers 4:0

1983-84 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:3

1984-85 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4:2

1985-86 Boston Celtics Houston Rockets 4:2

1986-87 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4:2

1987-88 Los Angeles Lakers Detroit Pistons 4:3

1988-89 Detroit Pistons Los Angeles Lakers 4:0

1989-90 Detroit Pistons Portland Trail Blazers 4:1

1990-91 Chicago Bulls Los Angeles Lakers 4:1

1991-92 Chicago Bulls Portland Trail Blazers 4:2

1992-93 Chicago Bulls Phoenix Suns 4:2

1993-94 Houston Rockets New York Knicks 4:3

1994-95 Houston Rockets Orlando Magic 4:0

1995-96 Chicago Bulls Seattle Supersonics 4:2

1996-97 Chicago Bulls Utah Jazz 4:2

1997-98 Chicago Bulls Utah Jazz 4:2

1998-99 San Antonio Spurs New York Knicks 4:1

1999-00 Los Angeles Lakers Indiana Pacers 4:2

2000-01 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 4:1

2001-02 Los Angeles Lakers New Jersey Nets 4:0

2002-03 San Antonio Spurs New Jersey Nets 4:2

2003-04 Detroit Pistons Los Angeles Lakers 4:1

2004-05 San Antonio Spurs Detroit Pistons 4:3

2005-06 Miami Heat Dallas Mavericks 4:2

2006-07 San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers 4:0

2007-08 Boston Celtics Los Angeles Lakers 4:2

2008-09 Los Angeles Lakers Orlando Magic 4:1

2009-10 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4:3

2010-11 Dallas Mavericks Miami Heat 4:2

2011-12 Miami Heat Oklahoma City Thunder 4:1

2012-13 Miami Heat San Antonio Spurs 4:3

2013-14 San Antonio Spurs Miami Heat 4:1

2014-15 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4:2

2015-16 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors 4:3

2016-17 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4:1

2017-18 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4:0

2018-19 Toronto Raptors Golden State Warriors 4:2

2019-20 Los Angeles Lakers Miami Heat 4:2

2020-21 Milwaukee Bucks Phoenix Suns 4:2

2021-22 Golden State Warriors Boston Celtics 4:2