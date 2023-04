Aktualni NBA prvaci Golden State Warriors pobijedili su Sacramento Kingse sa 114-106 smanjivši vodstvo Kingsa na 2-1 u prvom krugu doigravanja Zapadne konferencije NBA lige koji se igra na četiri pobjede.

Nakon što su Kingsi dobili prve dvije utakmice, aktualni pravaci su u trećem ogledu pronašli put do pobjede.

Premda su igrali bez suspendiranog Draymonda Greena i bolesnog Garyja Paytona, Warriorsi su na parketu svog Chace Centra upisali pobjedu 114-106.

Domaćin je krenuo ozbiljno i nakon prve dionice je imao +9 (29-20). Do poluvremena su Warriorsi povećali prednost na 12 razlike (53-41). U trećoj dionici su imali i 18 razlike, no do kraja četvrtine Sacramento je smanjio na 84-72. U posljednjoj dionici Golden State je "pobjegao" na +19 (100-81), a potom mirno odradio posao do kraja.

Stephen Curry predvodio je pobjednički sastav sa 36 koševa i šest skokova, Andrew Wiggins je dodao 20 koševa i sedam skokova, Jordan Poole 16 koševa, a Kevon Looney četiri koša i čak 20 skokova i devet asistencija.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bilio De'Aaron Fox sa 26 koševa, 10 skokova i devet asistencija, dok je Domantas Sabonis imao 15 koševa i 16 skokova. Četvrta utakmica na rasporedu je za tri dana ponovo u San Franciscu.

Booker potopio Clipperse

Rezultatom 2-1 vode i Phoenix Sunsi protiv LA Clippersa nakon što su u trećem susretu 1. kruga play-offa na Zapadu u Crypoto.com Areni slavili sa 129-124.

Goste je do slavlja vukao sjajni Devin Booker sa 45 koševa i šest skokova, dok je Kevin Durant dodao 28 koševa, šest skokova i pet asistencija.

Kod Clippersa je odličan bio Norman Powell sa 40 koševa što je njegov ​​rekord karijere u doigravanju. Russell Westbrook dodao je 30 koševa, 12 asistencija i osam skokova, dok je hrvatski košarkaš Ivica Zubac za 22 minute ubacio šest koševa uz osam skokova. Četvrta utakmica je u subotu u Los Angelesu.

Na Istoku je odigrana samo jedna utakmica, Philadelphia 76ersi su na gostovanju pobijedili Brooklyn Netse sa 102-97 i sada vode s velikih 3-0. Prvu meč loptu za prolaz imat će za dva dana u Brookylnu. Goste su do pobjede predvodili Tyrese Maxey sa 25 koševa, James Harden je dodao 21 koš, a Joel Embiid 14 koševa i 10 skokova.

'Nisam ga jako...'

Harden je 13.6 sekundi prije kraja treće četvrtine isključen nakon što je laktom udario Roycea O'Nealea ispod pojasa, a nakon utakmice je bio bijesan zbog sudačke odluke.

"Nisam ga udario tako jako, Isključenje je neprihvatljivo. Ovo je utakmica doigravanja. Vidjeli smo u ligi puno gore stvari. To je nedopustivo," ljutio se nakon utakmice Harden. Upitna je i sudačka odluka iz druge minute utakmice, kada je Embiid nogom udario Nica Claxtona, ali nije bio isključen već je dobio tehničku.

Kod domaćina najefikasniji su bili Mikal Bridges sa 26 koševa, a Spencer Dinwiddie je dodao 20 koševa uz sedam asistencija.