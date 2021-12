U najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, američkoj NBA ligi, noćas po hrvatskom vremenu odigrano je osam utakmica. Los Angeles Clippersi našeg Ivice Zupca izgubili su na svom terenu od Denver Nuggetsa Nikole Jokića sa 100-103. Najbolji hrvatski centar odigrao je jednu od svojih najboljih utakmica sezone, ostvarivši svoj deseti dvostruki učinak u sezoni.

Double-double uz tri blokade i ukradenu loptu

Za 27 minuta igre, Čitlučanin je ubacio 17 poena (treći najbolji strijelac svoje momčadi) uz 11 skokova. Šut iz igre imao je 7-8, slobodna je gađao 3-5, uzeo je jednu loptu i tri blokade. Drugi put u tekućoj sezoni Zubac je zabio 17 poena. Drugi je to po efikasnosti zbroj poena u jednoj utakmici za njega.

Najviše je postigao, naime, 18. No, za razliku od tada, Zu je ovog puta uzeo double-double učinak. Najbolju partiju, statistički gledano, Zubac je pružio protiv Miami Heata ranije ovog mjeseca, kad je uz isti učinak u skokovima zabio jedan poen više, 18, season-high osobni.

SportsEthos javlja kako je Ivica Zubac izgledao prilično impresivno protiv Nuggetsa. Prema podacima TOP Data NBA live-a, odnosno NBA Alertsa, Zubac je prošao Billa Waltona na 23. mjestu najboljih skakača LS Clippersa svih vremena, sad je na 1527 skokova. Također, trenutno je na prosjeku Zu od 9.7 poena, 7.9 skokova i 1.1 asistenciju po utakmici.

"Nikola Jokić spriječio je Denver Nuggetse da ne uprskaju još jednu utakmicu svojom izvedbom za povijest", ističe američki medijski sportski uglednik ESPN...

Nuggetsi ispustili 17 poena viška

Postigao je najbolji srpski košarkaš i aktualni MVP lige 26 poena uz čak 22 skoka. Nuggetsi su tijekom susreta izgubili prednost od 17 poena protiv oslabljenih Clippersa, kojima je ovo četvrti poraz u posljednjih 5 susreta.

Jokić je imao i osam asistencija, postavši prvi igrač koji je upisao 25 ​​plus poena, 20 plus skokova i pet plus asistencija u uzastopnim utakmicama još tamo od Charlesa Barkleya 1988. godine.

Nuggetsi su, inače, vodili s 19 razlike protiv Charlottea u prethodnoj utakmici kod kuće i izgubili su, neposredno prije Božića. Bio je, stoga, težak božićni odmor u kući trenera Michaela Malonea.

“Nije mi bilo baš zabavno biti u blizini. Bio sam na neki način izvan svega”, kazao je i nastavio:

“Ispričao sam se zbog toga svojoj ženi, kćerima i psima.”

Jokić je u porazu od Charlottea upisao 29 poena, 21 skok i pet asistencija. Neko vrijeme u nedjelju po američkom vremenu je izgledalo kao da će Nuggetsi ponovno izgubiti u takvim okolnostima, ovaj put na gostovanju...

Luke Kennard je to zamalo uspio napraviti, kreirati... Ušao je, naime, s klupe zbog prekršaja i pogodio tricu iz desnog kuta na 19 sekundi do kraja, što je Clipperse dovelo do 101-100.

"Na kraju je to bila mala avantura", izjavio je Malone...

Jokić iz slobodnih zapečatio pobjedu

Jokić je pokušavao uhvatiti dodavanje iz ulaza kada ga je faulirao Eric Bledsoe i obojica su završila na klupi za rezervne igrače pritom. Jokić je izveo oba slobodna bacanja i povećao vodstvo Nuggetsa na tri.

Brandon Boston Jr. izveo je posljednji šut Clippersa pod jakim pritiskom Davona Reeda, ali njegova potencijalna trica za izjednačenje nije uspjela. Reed je upravo potpisao drugi desetodnevni ugovor s Denverom...

Boston i Bledsoe predvodili su Clipperse s po 18 koševa. Bledsoe je imao 10 asistencija.

Clippersi su igrali bez Paula Georgea, koji će biti izvan terena do mjesec dana zbog puknuća ulnarnog kolateralnog ligamenta u desnom laktu. Izgubili su Clippersi i četvrti put u pet posljednjih utakmica.

"Nedostaju nam najbolji košarkaši", istaknuo je Terance Mann i dodao:

“Približili smo se utakmici i zamalo u njoj slavili.”

Nakon što je u trećoj četvrtini zabio samo pet poena, Jokić je u četvrtoj zabio devet, uz sedam skokova...

'Trebala nam je ova pobjeda'

Will Barton je dodao 17 poena za Denver, čime su prekinuli niz od dva uzastopna poraza.

"Ova pobjeda nam je trebala. Odgovorili smo onako kako smo trebali, zaustavljali smo se, dijelili loptu", pričao je Malone nakon drame.

Clippersi su, naime, u trećoj izbrisali zaostatak od 17 poena. Dobili su bolji rezultat 10-2 za otvaranje četvrtine, a zatim su zatvorili niz 26-5 i vodili 83-79 u četvrtoj.

Četiri rezerve pomogle su u ključnoj brzini, s Bostonom i Sergeom Ibakom koji su pogodili trice, te Amirom Coffeyjem koji je zabio u akciji. Bledsoe je dodao sedam poena...

"Naši su dečki odradili dobar posao i bili smo u poziciji da pobijedimo", govorio je trener Clippersa Tyronn Lue.

“Sretan sam i zadovoljan načinom na koji su naši mladi momci igrali", dodao je strateg Clippersa.

Monte Morris je postigao svih pet poena Denvera. Obrana Clippersa pritisnula je bila Jokića, što je dovelo do prijelaznih koševa za njih u ofanzivnoj završnici...

Oluja koju su Jokić i društvo prebrodili

"Napravili smo prednost od 17 poena, a onda se odjednom sve promijenilo", otkrio je Malone.

"Clippersi su postali vrlo agresivni. Prebroditi tu oluju i ostati zajedno bilo je sjajno za vidjeti."

Ukupno četiri igrača bila su van stroja zbog zdravstvenih i sigurnosnih protokola, uključujući startera Clippersa Reggieja Jacksona. Njegov suigrač starter Marcus Morris napustio je protokole prije utakmice, ali ostaje van dok prolazi kroz rekondicioniranje. Denverov Michael Porter Jr. i Bol Bol bili su u protokolima.