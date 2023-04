Nastavljaju se problemi s ozljedama ponajboljih igrača u doigravanju američke profesionalne košarkaške NBA lige, tako Los Angeles Clippersi neće moći računati na Kawhija Leonarda niti u petoj utakmici svoje serije protiv Phoenix Sunsa, a upitan je i nastup De'Aarona Foxa za Sacramento Kingse u petoj utakmici serije protiv Golden State Warriorsa.

Leonard je ozlijedio desno koljeno još tijekom prve utakmice tijekom koje je sa 38 poena vodio Clipperse do pobjede, ali je igrao u drugoj utakmici i postigao 31 koš no i dodatno pogoršao ozljedu, a Clippersi su izgubili. Potom Leonard u trećoj i četvrtoj utakmici za Clipperse protiv Sunsa što je momčad iz Phoenixa iskoristila te s dvije gostujuće pobjede stigla do vodstva od 3-1 u pobjeda u seriji koja se igra na četiri pobjede pa će u noći s utorka na srijedu na svom parketu imati odličnu priliku osigurati prolazak dalje. Tim više što za Clipperse neće igrati niti Paul George, koji je izvan momčadi još od 21. ožujka.

Mladi Fox, koji je svojim igrama ove sezone zaslužio i status "All Star" igrača te je postao prvi dobitnik nagrade "Jerry West" za najboljeg igrača u tjesnim završnicama, u završnici je četvrte utakmice protiv Warriorsa, igrane u nedjelju u San Franciscu, zadobio frakturu kažiprsta svoje šuterske lijeve ruke. Bez obzira na tu ozljedu, ostao je u igri do kraja, čak je i pogodio tricu kojom je svoju momčad primakao na zaostatak 126-125, a u psoljednjem je napadu, nakon što je bio udvojen, asistirao Harrisonu Barnesu koji je imao otvorenu tricu za poravnanje, ali je promašio.

Omjer u pobjedama u seriji između Kingsa i Warriorsa je 2-2, a vjerojatno ključna peta utkamica igrat će se u Sacramentu u noći sa srijede na četvrtak. Fox je u svoje prve četiri utakmice u doigravanju u karijeri ubacio 126 koševa, odnosno 31.5 po utakmici.

Iako su u prvom krugu s maksimalnih 4-0 svladali Brooklyn Netse, u Philadelphia 76-ersima su također zabrinuti zbog ozljede svog glavnog igrača, centra Joela Embiida kojega muči ozljeda stražnjih križnih ligamenata desnog koljena. Embiid zbog toga nije niti igrao u četvrtoj utakmici protiv Netsa, a sredinom tjedna obavit će dodatne pretrage nakon kojih će biti poznato hoće li biti na raspolaganju treneru Docu Riversu u drugom krugu doigravanja protiv boljeg iz ogleda Boston Celticsa i Atlanta Hawksa. Ako će i igati, Embiid će morati nositi štitnik na koljenu.