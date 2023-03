Gledatelji su u Fiserv Forumu imali prilike gledati dvije vodeće momčadi Istoka, ali i dvije momčad s najboljim skorom u NBA. I posve sigurno nisu očekivali takav rasplet. Boston je deklasirao Milwaukee sa 41 košem razlike, no Bucksima ostaje utjeha kako su i dalje vodeća momčad na Istoku i vrlo vjerojatno to će i ostati do početka doigravanja. Pet utakmica do kraja prvog dijela sezone Milwaukee (55-22) ima dvije utakmice prednosti ispred Bostona (53-24). Međutim, Boston im je poslao jasnu poruku. Celtici su bili razigrani, rastrčani i efikasni.

Domaćin je sredinom prve četvrtine vodio sa 21-20, ali je Boston dominirao do kraja poluvremena. Prvi period igre Celticsi su dobili 34-26, a već na poluvremenu su imali 75-47. Treću četvrtinu su dobili sa 39-27, pa je zadnji period bio tek odrađivanje posla. Jayson Tatum je predvodio Boston sa 40 koševa pri čemu je zabio osam trica iz 10 pokušaja. Imao je i osam skokova. Jaylen Brown je dodao 30 koševa, pet skokova i pet asistencija, a Al Horford 14 koševa.

"Željeli smo biti agresivni i igrati dobru košarku. I mislim da smo uspjeli. Premda ova pobjeda ne znači puno," kazao je Brown.

"Želimo sezonu završiti jaki i vidjeti što će se dogoditi," dodao je.

Kod domaćina najefikasniji su bili Giannis Antetokounmpo sa 24 koša i sedam skokova za 25 minuta. Khris Middleton je dodao 13, a Bobby Portis 13 koševa uz 10 skokova. Nakon što je postigao 51 koš protiv Indiane u srijedu, Jrue Holidayy je protiv Bostona ostao na skromnih šest poena.

"Ako niste usredotočeni i ne igrate čvrsto, oni će vas šutnuti. Jednostavno je to. Ako ćemo igrati na isti način, imat ćemo isti rezultat. Moramo imati malo ponosa," kazao je Antetokounmpo.

I u drugom susretu večeri slavili su gosti. New Orleans Pelicansi su u Denveru porazili Nuggetse sa 107-88. Bila je to 39. pobjeda Pelicanesa koji drže sedmo mjesto na Zapadu, dok je Denver upisao 25. poraz, ali je i dalje na vrhu Zapada.

Goste je predvodio Brandon Ingram upisavši treći "triple-double" ove sezone. Ovoga puta imao je 31 koš, 11 skokova i 10 asistencija. CJ McCollum je ubacio 23 koša, dok je Jonas Valanciunas imao 15 koševa i 12 skokova.

Kod Denvera, koji je bio bez Nikole Jokića zbog problema s tetivom, najefikasniji su bili Jamal Murray sa 21 košem, te Bruce Brown sa 19 koševa.