Košarkaši Utah Jazza prekinuli su niz od četiri poraza pobjedom 125-102 na gostovanju kod Denver Nugettsa, a Bojan Bogdanović je dao veliki doprinos sa 21 košem, pet asistencija i četiri skoka.

Babo je iz igre gađao 8/15, a dodao je i jednu ukradenu loptu. Najbolji strijelac Jazza bio je Donovan Mitchell sa 31 košem, a povratnik u momčad nakon preboljenog Covida-19 Rudy Gobert je završio dvoboj sa 18 koševa i 19 skokova.

'Izludio' Jokića

Kod Denvera je Nikola Jokić sa 25 koševa, 15 skokova i 14 asistencija došao do svog devetog "triple-double" učinka u sezoni, a 66. u karijeri. Jokić je standardno bio najbolji igrač u svojoj momčadi, ali to mu nije pomoglo kod driblinga našeg Bojana koji ga je u dva navrata 'poslao po ćevape'. U dva je navrata prekrasno fintirao dodavanje na što je Jokić nasjeo te je Babo imao otvoren put do koša, a posebno dojmljiv bio je drugi prodor kada se prvo krasno iza leđa oslobodio Bonesa Hylanda.

Fantastične poteze našeg reprezentativca pogledajte OVDJE i OVDJE.

Phoenix bježi na vrhu

Phoenix je pobjedom u Detroitu 135-108 povećao prednost pred Golden State Warriorsima koji su poraženi sa 99-119 na gostovanju kod Minnesota Timberwolvesa.

Sunse su do pobjede kod Pistonsa predvodili Devin Booker sa 30 koševa te Cameron Payne i JaVale McGee sa po 20 poena svaki. Cade Cunningham i Cory Joseph su za Detroit ubacili po 21 koš.

Oslabljeni Warriorsi, bez ozlijeđenih Stephena Curryja i Draymonda Greena, uvjerljivo su poraženi u Minneapolisu. Timberwolvese je predvodio Karl-Anthony Towns sa 26 koševa i 11 skokova, Jaylen Nowell je ubacio 17, a Malik Beasley 16 poena. Za Warriorse je Jordan Poole ubacio 20, a Jonathan Kuminga 19 koševa.

Gostujuću pobjedu je ostvario i Houston. Rocketsi su slavili sa 118-112 u Sacramentu, a sa po 23 koša predvodili su ih Kevin Porter Jr. i Christian Wood koji je imao i 14 skokova. Kod Kingsa je najbolji bio Buddy Hield sa 27 poena.

NBA rezultati, 16.1.

Denver - Utah 102-125 (Bojan Bogdanović 30:37 min, 21 k, šut 8/15, 4 s, 5 a, 1 ul, 1 il)

Minnesota - Golden State 119-99

Sacramento - Houston 112-118

Detroit - Phoenix 108-135