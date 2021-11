U najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, američkoj NBA ligi, noćas po hrvatskom vremenu odigrano je pet utakmica. Utah Jazz Bojana Bogdanovića je u Salt Lake Cityju bio bolji od Sacramento Kingsa sa 119-113. Bila je to šesta ovosezonska pobjeda za Jazzere i sad su na skoru 6-1. Najbolji hrvatski košarkaš bio je jedan od najefikasnijih igrača utakmice. Za 31 minutu igre Bojan Bogdanović zabio je 20 poena, čime je bio treći strijelac svoje momčadi, iza Mitchella sa 36 i Conleyja sa 30. Gledajući sve aktere koji su bili na parketu, bio je ukupno četvrti najbolji strijelac, iza Barnesa koji je predvodio Kingse. Rudy Gobert imao je 12 poena uz čak 20 skokova i on je bio najbolji skakač dvoboja s double-double učinkom. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Na Twitteru je osvanula sjajno izvedena akcija Utah Jazza, nakon koje je Babo samo položio.

Mitchellova velika treća četvrtina

Bogdanović je šutirao iz igre 7-11, slobodna je imao 4-5, tricu 2-5. Imao je tri skoka i 2 izgubljene lopte. Trenutno je na prosjeku od 16.2 poena, 4.8 skokova i 1.3 asistencija po utakmici a ovo mu je bila druga najefikasnija utakmica ove sezone. Također, bila je ovo druga međusobna utakmica ovih dviju klubova na otvaranju ove sezone. Prije malo više od dva tjedna, Jazzeri su na gostovanju u Kaliforniji također bili bolji a Bogdanović je tada bio ubacio 13.

"Donovan Mitchell je imao veliku treću četvrtinu, a zatim se okrenuo Mikeu Conleyju koji se ubacio u priču. Nije mu trebao ništa reći", piše američki ESPN o noćašnjoj utakmici...

"Don i ja na neki način imamo neverbalnu komunikaciju. On gleda u mene s rukama na koljenima, a ja sam kao: 'Uzet ću loptu nekoliko puta'", izjavio je Conley.

Mitchell je postigao rekordnih 36 poena za njega u ovo sezoni, a Mike Conley je dodao 30 poena, takđer za njega najviše u sezoni, odvevši ​​Utah Jazz do pobjede.

Tijesni dvoboj

Utakmica je bila tijesna tijekom čitavog njenog dijela, niti jedna momčad nije vodila s više od jednoznamenkaste cifre. Sacramento (3-3) preuzeo je posljednje vodstvo u utakmici na poen Richauna Holmesa sa 5:02 do kraja i rezultata 102-101.

Barnes je predvodio Kingse s 23 poena, a Hield 19. Sedam igrača Sacramenta zabili su dvoznamenkasto.

Jazz se mučio za 3 poena i u prvom poluvremenu su gađali tricu loših 4 od 25, a u jednom trenutku su promašili 10 uzastopnih. No, Jazzu je ipak krenulo drugom poluvremenu, posebno Mitchella i Conleya. Najbolji pojedinci utakmice udružili su se i kombiniralo zabili 11 od 21.

Loša trica Utah Jazza, Dončić zabio season-high za Dallas

Prošle sezone, Jazz je postavio NBA rekord u tricama po utakmici u jednoj sezoni sa 16,8 u prosjeku. U regularnoj sezoni od 82 utakmice, bili su u ritmu sa 1378 pogođenih trica, što bi lako nadmašilo Houston Rocketse i njihovih 1323 pogođene trice u sezoni 2018/19. Ali, ove sezone je druga priča, Utah je na 32% za tricu.

Dallas Mavericksi Luke Dončića u svojoj su dvorani izgubili od Miami Heata rezultatom 125-110. Društvo iz Teksasa sad je na skoru 4-3 i 3-1 doma. Luka Dončić bio je najbolji igrač utakmice sa season-high 33 poena uz 5 asistencija i 3 skoka. Jalen Brunson ga je pratio sa svojim osobnim rekordom u poenima ove sezone (25 poena, 7 skokova i 3 asistencije). Tyler Herro bio je heroj za Miami. Kao rezervni igrač bio je najefikasniji u svojoj momčadi sa 25 poena uz 4 asistencije. Butler je zabio 23 poena uz 6 skokova i 6 asistencija, uz 3 ukradene lopte. OVDJE pogledajte sažetak utakmice.

Adebayo i Lowry dodali su svaki po 22 poena. Adebayo je imao još i odličnih 13 skokova, Lowry 5 uz 9 asistencija. Inače, četiri igrača Miami Heata imala su 22 ili više poena po prvi put u povijesti franšize kako bi zaustavili Dallas za svoju petu uzastopnu pobjedu.

Tyler Herro postigao je 15 poena sam u drugoj četvrtini kada je Heat nadigrao Maverickse sa 46-32 i poveo 70-62 na poluvremenu. Miami je na skoru 6-1, najboljem još tamo od sezone 2012./13, kada su osvojili drugo od svoja ukupno tri NBA prvenstva.