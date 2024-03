Los Angeles Clipersi Ivice Zubca sinoć su poraženi kod kuće, a poraz su doživjeli i New York Knicksi Bojana Bogdanovića. Od Clippersa su sa 124-117 bolji bili Milwaukee Bucksi, a Zubac nije uspio pomoći svojoj momčadi iako je imao odličnu večer - u 26.11 minuta na terenu je uz šut iz igre 9/11 zabio 18 koševa i tome dodao šest skokova te po jednu asistenciju, blokadu i ukradenu loptu.

Pobjedničku momčad predvodili su Damian Lillard koji je ubacio 35 poena i Giannis Antetokounmpo s 34. Lillard i Antetokounmpo završili su sa po sedam skokova i dvoznamenkastim brojem asistencija. Malik Beasley dodao je 17 poena. Najučinkovitiji kod Clippersa bio je Norman Powell s 26 ubačaja. Clippersi su bili bez ozlijeđenih Paula Georgea i Kawhija Leonarda.

Philadelphia 76ers su na gostovanju sa 79-73 nadigrali New York Knickse, a Bojan Bodanović je u 18:27 minuta na terenu ubacio deset koševa (šut iz igre 4/8, trice 2/4) uz jedan skok. Najbolji pojedinac Sixersa bio je Kelly Oubre Jr. s 18 koševa, 10 skokova i tri ukradene lopte, Paul Reed je ubacio 13 koševa, a Tobias Harris 11 koševa i 12 skokova.

Ovo je prvi put od 2016. da ni jedna od NBA momčadi nije dosegla granicu od 80 poena.

Los Angeles Lakers su sa 120-109 pobijedili Minnesota Timberwolvese koji su pali na treće mjesto Zapadne konferencije, a večer je obilježio Anthony Davis koji se upisao u povijest.

On je postao prvi igrač koji je premašio granicu od 25 poena, 25 skokova i pet ukradenih lopti - utakmicu je završio sa 27 poena, 25 skokova, pet asistencija, sedam ukradenih lopti i tri blokade. Austin Reaves ubacio je 19 koševa, Rui Hachimura 15, a D'Angelo Russell dodao je 13 za Lakerse.

Naz Reid i Anthony Edwards zabili su po 25 poena za Timberwolvese, koji su bili bez Karl-Anthonyja Townsa (koljeno) treću uzastopnu utakmicu.

Oklahoma City Thunder su kod kuće s visokih 124-93 pobijedili Memphis Grizzliese. Shai Gilgeous-Alexander zabio je 23 koša, a novak Cason Wallace 23 za Oklahomu kojoj je ovo treća uzastopna pobjeda.

Houston Rockets su, nakon što su nadoknadili zaostatak od 13 koševa, sa 112-104 bili bolji od domaćih Sacramento Kingsa, ali su vjerojatno nakratko ostali bez svog najboljeg strijelca. Turčin Alperen Sengun morao je napustiti teren u invalidskim kolicima nakon teškog pada u posljednjoj minuti susreta. Ozlijedio je desno koljeno i u ponedjeljak je trebao na preglede. Sengun ove sezone ima prosjek od 21,2 poena po utakmici i 9,4 skokova.

New Orleans Pelicans su u gostima sa 116-103 svladali Atlanta Hawkse, a do pobjede su ih predvodili Trey Murphy III s 28 i Zion Williamson s 27 poena. U redovima Atlante najbolji je s 25 pogodaka bio Bogdan Bogdanovića koji je ubacio sedam trica.

Washington Wizards su također u gostima sa 110-108 nadigrali Miami Heat. Kyle Kuzma zabio je rekordnih 32 poena i dodao devet skokova, četiri asistencije i dvije blokade za drugu pobjedu zaredom Washingtona nakon niza od 16 poraza.

Indiana Pacersi su s 111-97 pobijedili domaći Orlando Magic, a Brooklyn Netsi Cleveland Cavlierse sa 120-101. Indianu su predvodili Tyrese Haliburton i Pascal Siakam koji su zabili po 20 poena za Indianu koja je nadoknadila zaostatak od 15 koševa s početka druge četvrtine. Kod Netsa, koji su nakon ove pobjede došli na tri i pol utakmice zaostatka od desetog mjesta koje vodi u play-in u Istočnoj konferenciji, najbolji je bio Cam Thomas s 29 koševa.

Rezultati:

LA Clippers - Milwaukee Bucks 117-124

(Ivica Zubac je odigrao 26:11 minuta za Clipperse, zabio je 18 koševa i upisao šest skokova te po jednu asistenciju, blokadu i ukradenu loptu)

Atlanta Hawks - New Orleans Pelicans 103-116

Miami Heat - Washington Wizards 108-110

Orlando Magic - Indiana Pacers 97-111

Sacramento Kings - Houston Rockets 104-112

New York Knicks - Philadelphia 76ers 73-79

(Bojan Bogdanović je odigrao 18:27 minuta za New York, zabio je deset koševa i upisao jedan skok)

Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 101-120

Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 124-93

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 120-109