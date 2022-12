Bojan Bogdanović je ubacio 20 koševa uz šest asistencija u porazu Detroit Pistonsa 132-118 na gostovanju kod Chicago Bullsa, dok je Dario Šarić postigao devet poena uz tri asistencije, a njegovi Phoenix Sunsi izgubili su sa 113-104 u Torontu.

Pistonsi su bili u igri za pobjedu u Chicagu do zadnjih 4:23 minuta, kad je Sadiq Bey pogodio tricu za 115-115. Međutim, do kraja dvoboja gosti su postigli samo tri, a Bullsi 17 koševa pa je domaća momčad došla 16. ovosezonske pobjede (16-19), a Detroit doživio 29. poraz (9-29).

Bojan Bogdanović je na ovoj utakmici mogao postati najbolji hrvatski strijelac u povijesti NBA lige, ali su mu za to trebala 24 koša. Kad je ostalo 5:32 minute do kraja Bojan je položio za 110-110 i došao do 20 koševa. Do kraja utakmice je promašio dva šuta iz igre i oba slobodna bacanja pa je ostao tri poena od izjednačenja s Tonijem Kukočem koji je u 846 utakmica u osnovnom dijelu NBA sezone ubacio 9810 koševa. Bogdanoviću je za 9807 poena trebalo 640 utakmica i nema sumnje da će već na sljedećoj prestići velikog Tonija Kukoča te postati najbolji hrvatski strijelac u povijesti NBA lige.

To će se vjerojatno dogoditi već na Staru godinu, kad će Pistonsi gostovati u Minneapolisu.

Osim Bogdanovića kod Pistonsa su vrlo dobri bili Jaden Ivey sa 22 koša i šest asistencija te Alec Burks sa 19 poena.

Prvo ime susreta u United Centeru bio je domaći šuter Zach LaVine koji je postigao svoj ovosezonski rekord sa 43 koša. DeMar DeRozan je ubacio 22, a Nikola Vučević 19 za Bullse.

Sunsi (neuspješno) lovili zaostatak

Phoenix je na gostovanju u Torontu većim dijelom utakmice lovio zaostatak, da bi u završnici Raptorsi bili precizniji i došli do zaslužene pobjede 113-104.

Gary Trent Jr. je sa 35 koševa predvodio domaću momčad, a Pascal Siakam je postigao 26 poena uz šest asistencija.

Mikal Bridges je sa 21 košem predvodio strijelce Sunsa, a Chris Paul je spojio 20 poena i 12 asistencija.

Phoenix (20-17) je izgubio peti put u posljednjih šest utakmica te pao na sedmo mjesto u Zapadnoj konferenciji, dok je Toronto sa 16-20 na 11. poziciji na Istoku.

Veliku večer imao je LeBron James na gostovanju u Atlanti gdje su Lakersi slavili sa 130-121, a vođa momčadi iz Los Angelesa je na svoj 38. rođendan postigao 47 koševa uz 10 skokova i devet asistencija te zasjenio domaću zvijezdu Traea Younga koji je spojio 29 poena i osam asistencija.

Hawksi su na polovici druge četvrtine imali 15 koševa prednosti, vodili su do polovice treće četvrtine, ali kad su ih Lakersi dostigli i prestigli, više se nisu osvrtali. Uz Jamesa, odličnu večer je imao Thomas Bryant sa 19 poena i 17 skokova, a Russell Westbrook je spojio 14 koševa i 11 asistencija.