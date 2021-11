Protekle noći po hrvatskom vremenu u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, NBA ligi, dva su Hrvata izašla na NBA parkete. Rođeni Mostarac Bojan Bogdanović briljirao je ostvarivši season high u poenima, dok je Ivica Zubac bio fantastičan u skokovima, najbolji u utakmici, pogotovo u ofenzivnom dijelu u kojem je školovao mlade košarkaše Spursa. Utah Jazz Bojana Bogdanovića je u Salt Lake Cityju razbio Philadelphiju 120-85, zamrznuvši ih na -35. Time su Jazzeri prekinuli niz od dva uzastopna poraza...

27 poena i 6 skokova

Najbolji hrvatski košarkaš briljirao je odigravši najbolju utakmicu sezone. Osim što je utrpao 27 poena za 27 minuta, uzevši 6 skokova i 2 asistencije, imao je šut iz igre 9-12, tricu 5-7 i slobodna 4-4. Bio je najbolji strijelac utakmice. OVDJE možete vidjeti njegovu rapsodiju.

Ovo mu je bila 4 utakmica ove sezone u kojoj je ubacio najmanje 20 poena. Trenutno je na prosjeku od 17 poena, 4.2 skoka i 1.5 asistencija. Bombardirao je Babo iz svih pozicija...

Embiid ponovno nije konkurirao za utakmicu

Od ostalih aktera noćašnjeg dvoboja, vrijedi izdvojiti i Jordana Clarksona sa 20 poena, kao i sjajnog francuskog centra Rudy Gobert sa 15 poena, 17 skokova i četiri blokade.

Jazz je bio u negativnom ritmu od četiri poraza u pet utakmica i za povratak im je trebala njihova tradicionalno čvrsta obrana. Protiv ove verzije 76ersa, iscrpljene, bez jednog od najboljih centara lige i igrača općenito Joela Embiida, nije bilo jasno koliko je to imalo veze s Utahovim obrambenim umijećem ili Philadelphijinom nesposobnošću da nešto pokrije, zatvori, odradi u obrani...

76ersi su pogodili samo 37% i uzeli samo šest napadačkih skokova od svih tih promašaja. To je omogućilo Jazzu da rano uđe u ritam i pregazi suparnika. Shake Milton je postigao 18 poena, a Tyrese Maxey dodao je 16 za 76erse, koji su izgubili pet utakmica zaredom prvi put od prosinca 2017. godine.

Joel Embiid i Matisse Thybulle ostali su u ligaškim zdravstvenim i sigurnosnim protokolima i nisu bili u momčadi. Embiid je sada propustio i petu utakmicu, a Thybulle šest utakmica, što je utjecalo na značajan pad u obrambenoj učinkovitosti. Utah je tricama u drugoj i trećoj četvrtini kombinirano povećao vodstvo na čak +31.

Philadelphia imala problema s ozljedama

Jazz je krenuo u drugu četvrtinu s rezultatom 14-0. Clarksonov šut doveo je Utah do vodstva 44-28 s 8:10 do kraja prvog poluvremena.

Kasnije u četvrtini, Jazz je povećao svoju prednost na čak 23 poena prije nego što su 76ersi konačno napravili nekoliko šuteva za -19 (63-47) na odmoru.

Obje momčadi su u ovaj dvoboj ušle u negativnom ritmu uglavnom poraza u posljednje vrijeme, kombinirano su u posljednjih 10 dana imale skor od jedne pobjede i čak osam poraza, tako da je ovaj dvoboj za obje momčadi bio svojevrsno vraćanje u ravnotežu, na pozitivne staze. Obje momčadi su istaknule slabu obranu kao primarni razlog njihovim lošijim rezultatima u posljednje vrijeme...

76ers su bili prorijeđeni ozljedama, Danny Green (lijevo potkoljeno) i Ben Simmons (osobni razlozi) propustili su utakmicu. Jazz je, od zanimljivosti, Daveu Joergeru javno poželio dobro u borbi protiv raka. U svojoj prvoj utakmici nakon četiri sezone s Utahom, Georges Niang, koji je postigao sedam poena, dobio je pljesak kada je ušao u igru ​​sredinom prve četvrtine i počašćen je prigodnim videom tijekom timeouta.

Clippersi bolji od Spursa

Los Angeles Clippersi Ivice Zupca dobili su na svom terenu u LA-u jednu od najboljih NBA franšiza, slavne San Antonio Spurse legendarnog Gregga Popovicha 106-92. Najbolji hrvatski centar, Čitlučanin Ivica Zubac, odigrao je odličnu utakmicu. Počevši u petorci, kao i uvijek, za 31 minutu upisao je 8 poena i čak 13 skokova. Uz to je imao jednu asistenciju i 1 ukradenu loptu. Bila mu je to druga najbolja utakmica u skokovima ove sezone, a u ovoj je bio najbolji skakač, prvo ime u skokovima i pod košem. Od toga je uzeo fantastičnih 6 ofenzivnih skokova. Bila je to još jedna dominantna partija hrvatskog igrača. U priloženom videu možete vidjeti suradnju Zupca i Georgea za alley-oop oli alley-zuopp, kako su to šaljivo istaknuli LA Clippersi na svojem Twiter računu.

George ubacio 34

Startni centar LA Clippersa, jednog TOP contendera u ligi, trenutno je na prosjeku od 9.8 poena, 7.8 skokova i 1.1 dodavanje po utakmici. Paul George je postigao 34 poena, pogodivši 12 od 13 slobodnih bacanja.

Reggie Jackson prevladao je loš početak susreta i završio ga s 21 poenom kako bi pomogao Clippersima da se vrate nakon što je njihov niz od sedam pobjedničkih utakmica prekinut u nedjelju. Dejounte Murray je za dlaku propustio svoj drugi triple-double od nedjelje, predvodeći Spurse sa 26 poena, 12 skokova i devet asistencija. Derrick White dodao je 19 poena, a Drew Eubanks 10 skokova u trećem uzastopnom porazu Spursa.

Rookie Brandon Boston Jr. postigao je prvih šest poena Clippersa u četvrtoj četvrtini prije nego što je Eric Bledsoe ukrao jednu loptu i položio za vodstvo Clippersa od 18 poena. Mladi Spursi su se "vratili" i smanjili zaostatak na 91-82. Jackson je pogodio uzastopne trice, a George je zabio za vodstvo Clippersa od 99-82.