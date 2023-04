Zanimljivo je bilo noćas po hrvatskom vremenu u NBA ligi. Ukupno je odigrano 15 utakmica, a neke su bile itekako tijesne. Atlanta Hawksi su u svojoj dvorani nakon produžetka pobijedili Dallas Maverickse 132-130 unatoč fantastičnoj partiji Kyrie Irvinga koji je ubacio 41 poen. Jedan od najboljih košarkaša svijeta Luka Dončić ovog se puta zaustavio 22 poena i promašio tricu za pobjedu.

Oklahoma poražena, Šarić ubacio 8 poena

Oklahoma Thunder Darija Šarića poražena je u Oklahomi od Sunsa 128-118. Šibenčanin je za 14 minuta ubacio 8 poena uz 2 skoka i jednu asistenciju. Šut iz igre imao je Šarić 2-3, za tricu isto 2-3, dok je slobodna bacanja gađao 2-2. Kevin Durant ubacio je za Phoenix 35 poena uz 5 skokova i 5 dodavanja. dok je Shai Gilgeos - Alexander utrpao u porazu svoje momčadi 39 poena uz 3 skoka i 5 dodavanja. Bila je to peta uzastopna pobjeda Sunsa...

Nuggetsi tijesno dobili Warriorse

Denver Nuggetsi i Golden State Warriorsi odigrali su sjajnu utakmicu u Denveru u kojoj su Nuggetsi slavili sa 112-110. Jamal Murray zabio je 26 poena i blokirao pokušaj Klaya Thompsona za tri poena u posljednjim sekundama. Michael Porter Jr. imao je 29 poena i 11 skokova, a Aaron Gordon dodao 13 poena i 10 skokova za Nuggetse. Denver (52-26) se pomaknuo unutar utakmice osiguravanja prednosti domaćeg terena u Zapadnoj konferenciji. Pobjeda u zadnje četiri utakmice ili jedan poraz od Memphisa donijet će Nuggetsima broj 1. prvi put u povijesti franšize...

Mike Budenholzer vjeruje da je Antetokounmpo učinio dovoljno za MVP nagradu

Milwaukee Bucksi su dobili u Milwaukkeu neugodnu Philadelphiju 76-ers sa 117-104. Trener Milwaukeeja Mike Budenholzer vjeruje da je Giannis Antetokounmpo učinio dovoljno u tekućoj sezoni da zasluži treću nagradu MVP-a. Antetokounmpo je izjavio da ga više brine pokušaj osvajanja prvenstva.

"Kad razmišljate o MVP-u, to samo stvara pritisak na vas same", rekao je Antetokounmpo nakon što je postigao 33 poena, 14 skokova i šest asistencija u nedjeljnoj pobjedi Bucksa nad Philadelphia 76ersima...

“Na kraju dana, sretan sam. Sretan sam gdje jesam u životu. Sretan sam što sam blagoslovljen ovim talentom. Sretan sam što mogu ići vani svaki dan i loviti svoj san koji sam imao kao mali klinac, pokušavati se poboljšati, ići vani i igrati s prednošću", prenosi Giannisove riječi AP odnosno ESPN.

Antetokounmpo je nadmašio kolegu kandidata za MVP-a Joela Embiida dok su se Bucksi približili korak bliže osvajanju prvog nositelja Istočne konferencije. Drugi glavni kandidat za MVP-a je Denverov adut Nikola Jokić, koji je ovu prestižnu individualnu nagradu osvojio posljednje dvije sezone. Bucksi (56-22) imaju dvije utakmice prednosti ispred Bostona (54-24) četiri utakmice do kraja. Boston je osvojio seriju sezone s Milwaukeejem i ima tiebreak. Philadelphia (51-27) je treća na Istoku.

Lakersi uvjerljivi

Najuvjerljiviju pobjedu noćas ostvarili su Lakersi koji su dobili Rocketse 134-109.

Anthony Davis ubacio je 40 koševa, LeBron James je imao 18 koševa, 11 asistencija i 10 skokova kako bi se izjednačio s Jasonom Kiddom na četvrtom mjestu sa svojim 107. triple-doubleom, a Los Angeles Lakersi su u nedjelju navečer pobijedili Houston Rocketse sa 134-109.

Lakersi (40-38) su se izjednačili na sedmom mjestu s New Orleans Pelicansima u Zapadnoj konferenciji četiri utakmice do kraja osnovnog dijela sezone. Los Angeles je dobio šest od posljednjih sedam utakmica i posjeduje tiebreaker nad Pelicansima.

"Samo se želimo staviti u poziciju da se natječemo za naslov prvaka", rekao je James.

“To je putovanje i očito nemamo toliko kemije kao mnoge druge momčadi koje teže osvajanju prvenstva, ali gradili smo je zadnjih mjesec dana. Ove posljednje četiri utakmice vrlo su važne za našu momčad, ne samo pobjede i porazi, već i kemijska strana. Moramo nastaviti graditi ono što smo gradili zadnjih mjesec dana. Vidjet ćemo što će se dogoditi", dodao je LeBron.

Davis je zabio 27 poena već u prvom poluvremenu na putu do svog prvog učinka od 40 poena otkako je zabio 55 protiv Washington Wizardsa 4. prosinca, što je njegov treći učinak od najmanje 40 poena u sezoni...

Mitchell oduševio

Cleveland Cavaliersi slavili su protiv Indiane na svom terenu 115-105 uz vrhunsku predstavu All-Stara Donovana Mitchella, koji je oduševio sa 40 koševa, a Evan Mobley imao je 14 poena i 16 skokova.

Darius Garland dodao je 20 poena i šest asistencija za Cleveland, čime je svoju magičnu brojku smanjio na jedan za osvajanje prednosti domaćeg terena u prvom krugu doigravanja. Cavaliersi su pobijedili 31. put u 40 utakmica u Rocket Mortgage FieldHouseu.

"Sjajno je biti u ovoj poziciji, ali imamo što dokazati u doigravanju", istaknuo je Mitchell i zaključio:

“Velika stvar za mene je što donosimo tu energiju i tu vibru u grad. Imamo očekivanja. Ovdje smo da pobjeđujemo.” Rookie Bennedict Mathurin imao je 19 koševa, devet skokova i tri ofenzivna faula u četvrtoj četvrtini za Indianu, koja je treću godinu zaredom eliminirana iz natjecanja nakon sezone.

T.J. McConnell je s klupe upisao 16 poena i pet asistencija. Mitchell je postao prvi igrač Clevelanda s tri uzastopne utakmice od 40 koševa i produžio svoj rekord franšize za takve utakmice u sezoni na 12. Ubacio je 17 koševa u trećoj četvrtini i 21 u drugom poluvremenu.

Najveći NBA preokret u posljednjih 30 godina

Portland Trail Blazersi su u nedjelju napravili najveći NBA preokret u posljednjih 30 godina dobivši Minnesota Timberwolvese kao autsajdere sa 19,5 poena. Trail Blazersima su nedostajala četiri startera, uključujući zvijezdu Damiana Lillarda i izgubili su 11 od 12 utakmica do ovog sraza...

Ali, Portland se ipak uspio vratiti nakon zaostatka od 12 koševa u drugom poluvremenu i nadmašiti Timberwolvese 107-105 u Minneapolisu.

"Svaka osoba koja je večeras izašla na parket dala je sve od sebe i to je sve što želim od naših momaka", oduševljeno je trener Portlanda Chauncey Billups.

"Igrati što jače možete, igrati nesebično, biti dobar suigrač i vidjeti što će se dogoditi. To je formula", dodao je Chauncey Billups.

"To je bio stvarno najveći šokantni rasplet", pišu Amerikanci, otkako su Dallas Mavericksi pobijedili Seattle SuperSonicse kao autsajderi s 19,5 poena 6. travnja 1993., i drugo najveće iznenađenje u bazi podataka ESPN Stats & Information koja seže do sezone 1990./91.

Povijesni preokreti

Orlando Magic je, pak, 1992. pobijedio Chicago Bullse kao autsajdere sa 21 poenom razlike, što je bio najveći poraz u tom vremenskom razdoblju.

Shaedon Sharpe ubacio je 27 poena, a Kevin Knox 19 poena za vodstvo Blazersa. Sharpe je doveo Portland do vodstva 106-103 24,1 sekundu prije kraja, a Blazersi su zaustavili obranu u posljednjem posjedu Timberwolvesa i prekinuli niz od pet poraza. Bila je to tek druga pobjeda Portlanda od 6. ožujka. Bio je to treći uzastopni poraz za Timberwolvese, koji su u napetoj borbi za mjesto u play-in utakmicama Zapadne konferencije.

Poraz također spušta Timberwolvese na 5-10 protiv pet momčadi s najgorim rekordima u NBA.

"Čini se da uvijek ne uspijevamo," izdvojila je zvijezda Timberwolvesa Anthony Edwards o utakmicama protiv autsajdera.

San Antonio Spursi također su kreirali iznenađenje, pobijedivši Sacramento Kingse u produžecima kao autsajderi sa 16 poena. Nedjelja je bila 91. put od 1990.-1991. da su autsajderi dobili favorite. Nedjelja je bila prvi put da su dva autsajdera u potpunosti pobijedila nakon preokreta, prema statistikama i informacijama ESPN-a.