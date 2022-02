Sezona NBA lige u punom je jeku; većina klubova već je odigrala preko 50 utakmica te većina klubova već misli o playoffu.

Pred nama je i All-star stanka, a jedna se saga još nije riješila. Riječ je o razigravaču Philadelphia 76ersa, Benu Simmonsu.

Australac je prošle sezone odigrao poprilično loš playoff, pogotovo kada se uzme u obzir da bi trebao biti druga zvijezda ekipe iza Joela Embiida. Mnogi su nakon poraza od Atlanta Hawksa u drugoj rundi razigravanja 'pod autobus' bacili upravo Simmonsa.

Slab učinak

Trener Doc Rivers i Joel Embiid najviše su mu zamjerili potez koji je označen kao prekretnica posljednje utakmice; kada je Simmons, umjesto da položi ili zakuca preko puno manjeg Traea Younga, proigrao Mattisea Thybullea koji je fauliran. Thybulle je promašio bacanje, a Simmonsa su navijači, analitičari pa čak i suigrači označili kao krivca i kukavicu.

I možda nisu bili u krivu. Kao što je rečeno, Simmonsa se gledalo kao drugu zvijezdu Philadelphia 76ersa, nekog tko bi uz Embiida trebao biti vođa na terenu, a upravo je u seriji s Hawksima pokazao da ne mogu računati na njega kada je najbitnije.

Falilo je hrabrosti, ali ne čudi s obzirom na njegov - šut

U seriji protiv Hawksa bilježio je 9.9 poena, 6.3 skokova i 8.6 asistencija, gađajući pritom 60% iz igre. Ono što najviše upada u oči je njegovi pokušaju iz igre u zadnjim četvrtinama utakmice. Simmons je u sedam posljednjih četvrtina u utakmicama protiv Hawksa uputio svega tri šuta. Da, dobro ste pročitali, tri šuta. Druga zvijezda neke NBA momčadi ne bi se trebala zaustavljati na toliko pokušaja u jednoj, a kamoli sedam utakmica.

Svima je poznato da Ben Simmons nema šut iz igre, čak ni onaj s poludistance, ali očito se od njega više očekivalo. Treba istaknuti da u cijeloj priči nije samo on krivac (bilo je tu i neobičnih odluka Riversa), a očito je podbacio i ostatak ekipe, ali igrač koji je plaćen 177 milijuna dolara za pet godina ne bi si trebao dozvoliti takvu seriju u playoffu.

On je u nekoliko navrata istaknuo 'da su ga Sixersi razočarali' i da se 'osjeća napadnuto' jer ga je Embiid prozvao nakon poraza od Hawksa pa je odlučio - ne igrati.

Saga koja traje - i mogla bi potrajati

Australac od početka sezone nije zaigrao za Sixerse, zbog čega ga je klub odlučio kazniti. On je poručio da 'radi na mentalnom stanju', ali je svejedno odbijao bilo kakvu pomoć kluba. Zbog odbijanja treninga, ne pojavljivanja u kampu, klub ga je odlučio kažnjavati. Morao je platiti kaznu za svaku propuštenu utakmicu, trening, okupljanje…

U Phili su odlučili razmijeniti Simmonsa, ali se to još uvijek nije dogodilo zbog čega je Simmons ostao bez 19 milijuna dolara. Ako tako ostane do kraja sezone, ta bi se cifra mogla popeti do 30 milijuna dolara. Simmons je istaknuo da njemu nije stalo do novaca te da želi napustiti klub.

Sixersi pak traže dobar 'paket' za Simmonsa, a s obzirom na to da dobro izgledaju u ovoj sezoni, spremni su strpjeti se do ljeta kada bi u nekoj ludoj kombinaciji možda doveli Jamesa Hardena iz Netsa. Spominjalo se da zvijezda Brooklyna nije prezadovoljna stanjem u klubu iz New Yorka te da 'će razmotriti i ostala rješenja tijekom ljeta'. Tu bi u igru uskočio Darryl Morrey s kojim je Harden relativno uspješno surađivao u Houstonu, a sada je u Phili. No, to je sada neka druga priča. Kako god bilo, tražit će 'trade' kojim bo momčad postala jača te nisu spremni pustiti Simmonsa čisto da bi ga se riješili.

Joel Embiid igra sezonu karijere, bilježi 29.1 poena, 10.8 skokova i 4.4 asistencije po utakmici, dobru sezonu igra i mladi Tyrese Maxey koji je u odsustvu Simmonsa postao prvi play ekipe. U prosjeku zabija 16.8 poena, hvata 3.5 skokova i dijeli 4.7 asistencija, a vrlo dobru sezonu ima i Tobias Harris. Činjenica je da bi Sixersi sa Simmonsom bili kvalitetnija ekipa jer, ipak, Australac je fantastičan defenzivac, dobar razigravač i više nego solidan skakač. Na kraju priče, ni Simmons, ni Sixersi ne posustaju, a dojam je da će na kraju štetu osjetiti i klub - i Simmons.