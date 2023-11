Aleksandar Aranitović ''Sani'' jedan je od nositelja igre krnje Cibone ove sezone. Vukovi u domaćem prvenstvu igraju sa samo pet igrača i juniorima koji ulaze na nekoliko minuta, a sada su cibosi povezali sedam pobjeda.

Aranitović je rođeni Beograđanin koji je seniorsku karijeru započeo igranjem za Crvenu zvezdu, a nekoliko godina kasnije nastupao je i za Partizan. Preko Litve i Francuske završio je u Ciboni, a unatoč ''raspadu'' kluba i brojnim upitima oko početka nove sezone, ''Sani'' je odlučio ostati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U razgovoru za Večernji list govorio je kako mu je bilo kada su ga pozvali u Cibonu:

''U početku su se javljali ljudi s predrasudama i pitanjima kako će meni biti u Zagrebu. Stvarno nisam razmišljao u tom pravcu, nego sam došao iz košarkaških razloga. A meni je Zagreb legao od prvog dana. Svi će reći da je manji i mirniji od mog Beograda, a meni to godi. U Zagrebu stvarno uživam, pronašao sam se, već sam ga i upoznao. Volim otići do centra ili do Jaruna. Često izlazim na piće sa suigračima.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene ekskluzivno od 29. studenoga gledajte na VOYO

Dolazak u Cibonu olakšalo mu je to što ima i hrvatsku putovnicu, a evo i zašto:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Moja mama je rodom iz Splita i ona je dolje živjela dok se nije udala za mog oca Beograđanina. A mama me nagovarala da izvadim putovnicu. Meni se to nije dalo, no na koncu sam je ipak poslušao i izvadio putovnicu u veleposlanstvu RH u Beogradu. Baka je do prije tri godine bila u Splitu, sada je u Rijeci, a teta je na Rabu i ja sam svako ljeto tamo.''