Momčad LeBrona Jamesa pobijedila je sinoć u Clevelandu momčad Kevina Duranta sa 163-160 u All Star utakmici NBA lige. Glavna zvijezda ovog All Star meča bio je Steph Curry s čak 50 postignutih poena i rekordom od 16 trica, zbog čega je i zaslužio MVP nagradu. Curryju je nedostajalo dva poena da nadmaši rekord Anthonyja Davisa po broju postignutih koševa na All Star utakmici, ali je promašio svoj posljednji šut na utakmici.

Pobjedničke koševe upisao je LeBron James i tako svojoj momčadi donio petu uzastopnu pobjedu na reviji najboljih. Utakmicu je završio s 24 poena, dok je Giannis Antetokoumbo postigao 30 uz 12 skokova.

Jordan se zabavio

Na poluvremenu utakmice predstavljeno je 75 najvećih igrača u 75-godišnjoj povijesti NBA lige, a najveći pljesak dobili su Kobe Bryant, koji je tragično preminuo u siječnju 2020., LeBron James i Michael Jordan, koji se kao posljednji pojavio na parketu.

U trenutku koji je uhvatila američka televizija, Jordan se potom zabavio provocirajući Magic Johnsona iza kulisa.

Iznenadio Slovenca

"Gdje su ti tenisice? Možemo odmah jedan na jedan".

Također, snimljen je zanimljivo susret Jordana i Luke Dončića.

To je nevjerojatno. Ne znam kako bih objasnio taj trenutak. To je samo nevjerojatno... Michael Jordan zna moje ime, to mi baš znači. To je nevjerojatan trenutak, nemam riječi kojima bih to objasnio", rekao je oduševljeni Luka.