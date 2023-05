Početkom ovog mjeseca ispred jednog restorana u Moskvi pretučen je košarkaš tamošnjeg CSKA Aleksej Šved.

Ovog 34-godišnjaka su ispred restorana pretukli huligana, a on je pri padu zadobio tešku ozljedu glave.

"Hitna pomoć ga je odvezla u bolnicu, a igrač je napad prijavio policiji kako bi istražili incident", objavio je njegov klub tada.

Ruski košarkaš je zbog teških ozljeda glave nekoliko dana bio u životnoj opasnosti, a sada je otkrio detalje tog brutalnog napada.

"Sve se dogodilo ovako. Ti momci su se kladili na CSKA, uložili su veliki novac i izgubili ga. Onda su vijdeli moju suprugu Nastju, pa mene u restoranu. Počeli su biti neugodni, govorili ružne riječi. Okružili su nas. Tada nas je okružilo još nekoliko momaka", započeo je Šved za ruske medije.

"Nisam se htio tuči. Rekao sam ženi, idemo. U tom trenutku su me opkolili, počeli me šutirati u noge, udarati u glavu i po leđima. Nisam video tko me sve tuče. Pao sam."

"Kada su me odvezli u bolnicu, odmah su napravili CT pregled. Zatim je bilo puno različitih procedura. Ozljede su teške, ali oporavak teče dobro."

Košarkaš je otkrio kako je nakon svega imao kontakt s napadačima.

"Pokušali smo ih kontaktirati, ali kada su se javili, nisu se ispričali, već su bili veoma drski. Puno ljudi me podržalo. To je lijepo! Pomaže puno. Ljudi vide što se dogodilo i kroz što sam prošao", zaključio je Šved