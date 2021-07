Košarkaši Brazila plasirali su se u finale kvalifikacijskog turnira za OI kojem je domaćin Split nakon što su u subotnjem polufinalu uvjerljivo svladali Meksiko 102-74 (53-42).

Utakmica je definitivno odlučena u trećoj četvrtini, na polovici te dionice Brazil je imao 28 koševa viška (72-44), a s tom razlikom su i dobili susret. Brazil je predvodio Vitor Benite sa 22 koša, Rafael Luz dodao je 12, a Alex Garcia 11 poena. Kod Meksika najbolji su bili Francisco Cruz sa 18 i Gustavo Ayon sa 16 poena. Reprezentacija Brazila, koju vodi Aco Petrović, tako je upisala i treću uvjerljivu pobjedu na kvalifikacijskom turniru u Splitu. Prije toga je u skupini svladala Tunis (83-57) i Hrvatsku (94-67).

"Ako želimo ponovo dobiti Hrvatsku, moramo zaboraviti što se dogodilo u prvoj utakmici. Bez obzira na to što smo mi u dobrom stanju, to nije realno stanje ni jedne ni druge momčadi. Moja namjera je bila izgubiti tu utakmicu, ali nisam mogao jer je Hrvatska bila baš loša. Tu je i druga stvar da je par sati prije Meksiko dobio Ruse pa smo u jednu ruku htjeli uzeti prvo mjesto u skupini jer Meksiko poznajemo i u zadnjih desetak godina je to Brazil dobivao", izjavio je za SK izbornik Brazila Aco Petrović.

U drugom subotnjem polufinalu Hrvatsku (16 sati) u Spaladium Areni čeka obračun s Njemačkom, koja je s dvije pobjede osvojila prvo mjesto u skupini A. Pobjednik tog susreta igrat će protiv Brazila u finalu u nedjelju, a na OI u Tokio ide samo pobjednik finalnog susreta u Splitu.

Hrvatska se namučila da bi ušla u polufinale, nakon poraza od 27 koševa razlike protiv Brazila (67-94), teškom mukom svladala je Tunis sa 75-70.