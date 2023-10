Na platformi Voyo od 20.00 ekskluzivno možete gledati spektakularni KSW 87 event iz Češke, a jedna od glavnih zvijezda priredbe koja se s nestrpljenjem čeka će biti Ivan Erslan. U intervjuu za RTL.hr secirao je protivnika i svoj plan kako pobijediti u večerašnjem meču.

Pred nama je KSW 87 event koji ćete moći pogledati na RTL-ovoj platformi Voyo. "Tulum" istinskih i modernih gladijatora počinje ove subote, 14. listopada, a održava se u Werk Areni u češkom Trinecu.

Nama najzanimljivije ime nadolazećeg eventa je ono Ivana Erslana, čije borbe nikad nisu razočarale! Najbolji hrvatski poluteškaš (13-2, 1 NC) Ivan Erslan vraća se, tako, u kavez najjače europske promocije slobodne borbe i jedne od najjačih svjetskih, a suparnik će mu biti Rafa Haratyk. Zadnji se put u poljskoj promociji borio prošle godine kada je u meču za pojas poluteške kategorije izgubio od sadašnjeg prvaka Ibragima Chuzhigaeva. Vrijeme je za povrat, a o tome je Erslan govorio u intervjuu za RTL.hr.

Jeste li spremni i na koliko ste posto što se tiče forme?

"Imam zahtjevnog protivnika ispred sebe. Uskoro je borba. Meni je to bilo nepoznato ime prije borbe, ali kad sam malo proučavao, ispao je jako opasan borac. Borio se s vrhunskim protivnicima. Puno boljom konkurencijom nego što sam se ja borio tako da očekujem tvrd i jako zahtjevan meč. Moram takve ljude pobjeđivati da bih napravio nešto ozbiljno u karijeri. Spreman sam na najveći izazov. Pripreme su prošle kaotično, bilo je tu svega, dosta ozljeda i stranputica, ali spreman se. Nema izgovora. Idem spreman u meč 100 posto. Vidjet ćemo što će bit".

Borba je u subotu. Kako izgleda vaš tjedan pred borbu?

Uglavnom snižavamo intenzitet posljednji tjedan, radimo neke sekvence koje će se događati u meču. Više obraćamo pažnju koja bi mogla biti njegova prijetnja i spremamo svoj odgovor na to. Uglavnom radimo fokusere i kondiciju održavamo na visokoj razini. To je to. Pustimo tijelo da se odmori prije meča.

Kako skidate kilograme i kako to podnosite?

Ovo je dosad što sam najlakši prije borbe. Imam nekih 98 i pol kilograma, a moram ih skinuti još pet. To je stvarno smiješno u našem sportu. Mislim da ću uspjeti bez saune, bez pijenja previše vode, sve ću uspjeti odraditi sa zdravom prehranom i svojim nutricionistima. S te strane me očekuje dosta lagan posao i to bi mogla biti prednost jer sigurno ću ući energičnije i spremije u meč?

Što znate o svom suparniku?

Kompletan je borac, a ono što bih izdvojio je upornost i želja za pobjedom. Neće sigurno odustati nakon što primi teži udarac i borit će se do posljednje kapi krvi. To je ono što moraš respektirati kod takvih boraca. Iz čudnih kutave i akcija baca udarce. Moram se dobro pripremiti.

Foto: KSW/Voyo Foto: KSW/Voyo Ivan Erslan

Cijeli intervju s Ivanom Erslanom pogledajte u videu u nastavku:

