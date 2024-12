Žestoko sučeljavanje Usika i Furyja: 'Imao si svoju priliku, u revanšu si sj***n'

Boksački svijet s uzbuđenjem očekuje revanš Tysona Furyja i Oleksandra Usika 21. prosinca ove godine. U prvome meču u svibnju slavio je Ukrajinac sudačkom odlukom nakon sudačke nadoknade. Iako mnogi predviđaju kako će Usik pobjediti i u meču u Saudijskoj Arabiji, Tyson Fury veliki je borac koji sprema osvetu Ukrajincu.

Stoga je bilo vrlo zanimljivo na konferenciji za medije u kojoj su boksači najavili novi okršaj te se pri tome dotakli i prošloga meča.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mogao me udariti tim udarcem milijun puta i možda ne bih imao posljedica, ali on me udario njime i tad je imao učinak i to je za njega bilo sjajno”, započeo je Fury, na što mu je Usyk samo ubacio: “Bilo je savršeno, Tyson je bio dobar u bijegu.”

"Imao si svoju malu priliku da me nokautiraš i nisi to mogao učiniti, zar ne?" prozivao ga je Fury, a Ukrajinac je samo hladno odgovorio da je isto vrijedi i za Tysona

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak Gypsy King je nastavio:

“Nisi me mogao čak ni spustiti nakon što sam hodao poput Bambija.Pogodio si me s deset udaraca, deset čistih udaraca u bradu. U uzvratu si sj***n. Kao što je Tupac rekao, tukao si me s najboljim udarcima i opet nisi mogao odraditi to do kraja”

Ukrajinac je samo odgovorio u lijepome tonu kakvim je Tyson započeo: “Znaš li što ti se sprema? Sj**** ću te.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako je Miran Fabjan pobijedio Ilića prekidom

Tekst se nastavlja ispod oglasa