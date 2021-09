Hrvatski boksač u teškoj kategoriji Filip Hrgović 10. rujna u Klagenfurtu će se boriti protiv 31-godišnje crnogorskog boksača Marka Radonjića (22-0) i bit će mu to prva borba nakon devet mjeseci, odnosno od studenog prošle godine kad je tehničkim nokautom pobijedio Amerikanca Rydella Bookera.

"Sretan sam što sam ponovno u ringu. Imao sam tešku godinu, bilo je dosta nesporazuma s protivnicima i nismo mogli pronaći protivnika. Bio sam dugo u treningu, ovo je jedan od najdužih trening kampova u povijesti boksa. Hvala Marku što je prihvatio priliku, očito je hrabar dečko koji se želi boriti. Mnogi vrhunski borci su odbili borbu", rekao je Hrgović na konferenciji za novinare.

Spremni za rock n roll

"Odlično se osjećam, gladan sam borbe i ne mogu dočekati ulazak u ring, želim gledateljima pružiti uzbudljivu i zanimljivu borbu, sve je sjajno i spremni smo za rock n roll", dodao je i poslao poruku Austrijancima, koji su ga dobro prihvatili.

"Kada postanem svjetski prvak, obećavam povratak za jednu veliku borbu u Klagenfurt", kazao je. Svjestan je da u ovoj borbi puno toga može izgubiti.

"Sav pritisak je na meni. Ja sam boksač s boljim rankingom, on ima bolji omjer, ali sam ja poznatiji i imam bolji renking. Volim pritisak, naviknuo sam na to, on može puno više dobiti nego ja. Psihološki je u boljoj poziciji, ali spreman sam za to", istaknuo je.

Nikad veći stadion

Do sada se Hrga nije borio na tako velikom stadionu kao što je ovaj u Klagenfurtu.

"Ovo je posebno, posebno na ovako velikom i krasnom stadionu. Bili smo na stadionu u Saudijskoj Arabiji, ali niti blizu ovom. Jedva čekam petak. Moram se priviknuti na to, uz Božju pomoć očekujem puno mečeva na ovakvoj sceni", rekao je te je nekoliko riječi posvetio suparniku.

"Marko je dobar borac, imao je dobru amatersku karijeru, jednom smo i sparirali, nema nikakvog podcjenjivanja, spreman sam na sve. Sparirao sam i 12 i 10 i šest rundi, sve sam napravio, vidjet ću u prvoj rundi, osjetiti ga. Spreman sam za svaku borbu, ali prvo moram osjetiti borac", poručio je. Nakon njega na red je došao Radonjić

"Očekujem dobru borbu, da ću dati 100 posto od sebe. Filip je jedan od najboljih u svijetu, znam ga iz amaterskog boksa još. Došao sam se boriti, sretan sam, kada dobijete ovakvu priliku, morate je iskoristiti, to je naš posao. ljudi kažu da imam jak udarac, ali to nije sve. Nisam ni ja loš, dobar sam, vidjet ćemo", rekao je i naglasio kako je borbu s Hrgovićem odmah prihvatio.

Boksa i Mavrović

"Menadžer me nazvao i rekao da sjednem. Imamo ponudu, rekoh dobro, kaže razgovarali smo s Filipom i odmah sam rekao može. Filipa svi znaju u Crnoj Gori, on je tamo velika zvijezda. Ne samo u Crnoj Gori nego na cijelom Balkanu", kazao je.

U petak će u ring i Željko Mavrović

"Ovo je veliko iznenađenje za mnoge. Prije dvije godine Mike Tyson je počeo pričati da će se vratiti, nitko nije vjerovao, ali vratio se. Ja sam u treningu, u ringu i pomislio sam da mogu i ja. Neki poput Tysona, Briggsa, braće Kličko, tu su i ovo će mi pokazati kakav sam trenutno u ringu. Ne mogu biti siguran, sparing i trening je jedno, a meč nešto drugo. Hvala svima koji su mi pomogli. Dečko iz Gruzije bit će dovoljno dobar protivnik, upola je mlađi, ali bit će to za mene dobro iskustvo da vidim gdje sam. Nakon toga možemo govoriti o drugim stvarima. Volio bih borbu protiv Tysona, ovo je prvi korak, zahvalan sam svima koji su mi pomogli u tom prvom koraku"; rekao je legendarni Irokez.