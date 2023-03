Slavonski boksači Gabrijel Veočić (21, BK Brod) i Luka Pratljačić (26, BK Osijek) prošle godine ostvarili su najveće uspjehe u karijeri. No, oni kao uspješni sportaši s pedigreom, koji znaju kako postići vrhunske rezultate i koji su predodređeni za to, možda neće nastupiti na međunarodnim natjecanjima koja slijede...

Svi se protive zabrani nastupa naših boksača i boksačica

O čemu se tu zapravo radi? Nakon trenera odnosno izbornika hrvatskih boksačkih reprezentacija koji se protive zabrani nastupa naših boksačica i boksača na međunarodnim natjecanjima, a koja im je kao preporuka upućena iz Hrvatskog olimpijskog odbora, oglasila su se službenim stavom i dvojica hrvatskih reprezentativaca kojima je samo nebo granica.

Inače, Gabrijel Veočić postao je prvak Europe do 22 godine, te osvojio elitni Silver Belt turnir iz svjetske serije Međunarodnog boksačkog saveza IBA-e u Mariboru na kojem je do zlata svladao tri vrhunska svjetska boksača.

Osječki div, superteškaš Luka Pratljačić osvojio je, pak, brončanu medalju na Svjetskim studentskim igrama u Turskoj, te pobjedama nad suparnicima iz svjetskog vrha i favoritima osvojio srebro na Silver Belt turniru u Mariboru, a u finalu ga je zaustavila samo ozljeda iznad oka.

Reprezentativci iz Slavonije bili su i prvi naši boksači koji su na najjačem svjetskom IBA-inom turniru Golden Beltu u Marakešu (Maroko) početkom 2023. godine boksali protiv ruskih predstavnika kojima je Međunarodni boksački savez (IBA) dozvolio nastup na svim međunarodnim natjecanjima.

Gabrijel Veočić upravo je u Marakešu u poluteškoj kategoriji izgubio bizarnom odlukom sudaca (povredom materijalnih pravila!) od Rusa Imama Khatajeva. Protiv ruskog boksača zaustavljen je niz od 25 Veočićevih pobjeda zaredom koji je trajao od Svjetskog prvenstva u Beogradu 2021. godine.

Luka Pratljačić u finalu u Marakešu također je, nakon nokauta nad prvacima Španjolske i Italije, zaustavljen na bodove od ruskog superteškaša Ramazana Karnukajeva. Luka se u finalu borio ozlijeđen, a 0zljedu lijeve, udarne šake vuče i danas i mora je tretirati svakodnevnim terapijama.

Boksači niti malo ne dvoje

Obojica naših uspješnih reprezentativaca nimalo ne dvoje trebaju li hrvatski boksači i boksačice nastupati na europskim i svjetskim prvenstvima u 2023. godini na kojima je IBA dozvolila nastupe boksačima Rusije i Bjelorusije.

Na prošlom Svjetskom prvenstvu u Beogradu 2021. godine Gabrijel Veočić bio je naš najuspješniji predstavnik (premda najmlađi!), s tri sjajne pobjede, a u četvrtfinalu zaustavio ga je odlukom sudaca svjetski prvak Kubanac Hernandez.

Veočić: 'Apsolutno se trebamo boriti na svim natjecanjima'

Gabrijel Veočić ističe iz dubine svog srca:

“Apsolutno se trebamo boriti na svim natjecanjima, pogotovo što hrvatski boks ima veliku priliku osvojiti medalju već na Svjetskom prvenstvu seniora u Taškentu u Uzbekistanu što se nije uspjelo godinama. Vjerujem u sebe, a vjerujem i u ostale kvalitetne dečke koje imamo u reprezentaciji. Samo nam se treba omogućiti da ponosno predstavljamo svoju domovinu i da se bez neizvjesnosti možemo pripremati za Svjetsko prvenstvo. Vrlo brzo nakon Svjetskog prvenstva slijede Europske igre i kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu 2024., a nije isto pripremati se i dizati formu za jedno ili dva natjecanja u nizu. Svakom sportašu cilj je da se na najvećim natjecanjima bori s najboljima. Mi znamo da imamo kvalitetu za odličja, a kako da to potvrdimo ako nam se političkim odlukama zabrani osvajanje medalja za Hrvatsku. Od nas se traže vrhunski rezultati koje možemo postići samo na najvećim natjecanjima. Cijeli život pripremam se za to, ciljevi su nam podignuti na europske i svjetske medalje, a sad nam se to dovodi u pitanje zbog odluka na koje sportaši nemaju utjecaja.”

Luka Pratljačić: 'Deprimira me pomisao da bi nam politika mogla onemogućiti da se dokazujemo među najboljima'

Luka Pratljačić nadovezuje se na svog reprezentativnog kolegu:

“Mi smo vrhunski sportaši, naša hrana su vrhunski rezultati i treniram sve ove godine dvaput dnevno da bih došao na najvišu razinu u boksu. Sve drugo u životu podređeno je treninzima i mečevima, a pobjede i uspjesi za Hrvatsku su najveća satisfakcija. Ne mogu ni zamisliti da nam se zbog odluka izvan sporta zabrani borba za svjetske medalje za koje smo pokazali da vrijedimo. Bez mogućnosti nastupa na velikim natjecanjima, neminovno pada motivacija za svakodnevne treninge i terapije koje moram prolaziti da bih bio u najboljem izdanju. Grozim se rata, iz braniteljske sam obitelji i otac mi je ratni vojni invalid, svjestan sam ratnih užasa. Živim boks i želim ponosno se boriti u sportskom borilištu i osvajati medalje za našu Hrvatsku koju su nam branitelji omogućili. Od Rusa sam izgubio u Marakešu i to mi je samo dodatni motiv, ono što me gura dalje da mu se prvom prilikom revanširam u ringu. Bez njih na natjecanjima put do vrha bio bi lakši, ali neka budu ako je tako odlučio Svjetski boksački savez, pa će i naš uspjeh biti veći. Deprimira me pomisao da bi nam politika mogla onemogućiti da se dokazujemo među najboljima, to bi bila strašna pljuska hrvatskom boksu, nokaut za kojeg se nismo mogli pripremiti!”

Za spomenuti kako su hrvatski boksačice i boksači osvojili su u 2022. godini 12 velikih medalja na europskim prvenstvima u svim kategorijama seniora, juniora i kadeta, te Svjetskom studentskom prvenstvu! Imamo tri europska prvaka u kategorijama seniora U-22, juniorsku i kadetsku prvakinju Europe!

Svi oni žele samo pravo da se u 2023. godini ponovo bore za europski i svjetski tron u onome čemu su najbolji i čemu su posvetili život.