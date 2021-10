Oboje žele isto. Završiti trilogiju pobjedom. Aktualni svjetski teškaški WBC prvak Tyson Fury i Deontay Wilder u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu ulaze u ring T-Mobile Arene u Las Vegasu, po treći put jedan nasuprot drugog.

Nabrijani Wilder, Fury u svom stilu

Čitav event počinje u 1 ujutro po hrvatskom vremenu, glavni program oko tri a glavna borba večeri može se očekivati oko 05:30 po našem vremenu. Kolumnist Fox Sportsa Martin Rogers na zanimljiv je način najavio ovu spektakularnu borbu dva elitna teškaša:

"Britansko kraljevsko društvo, vječno ispunjeno žestinom i spletkama, ne prestaje zabavljati a ova današnja vremena ispunjena naslovima nisu iznimka. Ako Tyson Fury ima svoj način, druga vrsta britanskog monarha stvorit će ovog vikenda dosta buke u SAD-u, pokazujući da nije samo princ Harry sposoban prodrmati stvari".

Da, Fury želi prodrmati teškašku scenu još više i obraniti pojas. Sve što radi, on radi na svoj način. Nakon što je odbio zauzeti mjesto za konferenciju za novinare u Las Vegasu na zahtjev Kate Abdo ranije ovog tjedna, a zatim se oslobodio i uputio uvrede prema svom protivniku, Fury je dao najhrabriju izjavu do sad.

"Već sam kralj boksa', pohvalio se Fury (30-0-1, 21 KO)...

"Svjetski prvak u teškoj kategoriji. Lineal (prvak) iz WBC -a. Neporažen. Ne možeš to pobijediti."

Za sada je u pravu. No, preostaje da još riječi neke stvari s Wilderom, koji je nabrijan...

"Želim da se vrati u krv", izjavio je Wilder (42-1-1, 41 KO) u srijedu i poslao poruku Furyju:

'Stari, nemaš tu moć. Ja sam umjetnik nokauta'

"Stari, nemaš tu moć. Ja sam umjetnik nokauta. Obranio sam svoju titulu 10 puta. Koliko si ju puta ti branio? Ja sam pravi prvak", uzvratio je Wilder Furyju.

Vlado Božić: 'Fury nije spreman kao što je bio prije'

Za najavu borbe nazvali smo Vladu Božića, iskusnog hrvatskog boksačkog stručnjaka koji je stajao u kutu u Klagenfurtu Željku Mavroviću protiv Gogichashvilija, inače starijeg brata bivšeg uspješnog hrvatskog profi boksača Stipe Božića.

"Što očekujem? Ne znam što bi vam pametno rekao. Ne sviđa mi se iskreno niti jedan ni drugi po nekom izgledu. Fury nije spreman kao što je bio prije. Da je spreman kao za Klička, onda ne bi bilo problema, tipovao bi na Furyja. Ovako... Nemojte se iznenaditi ako izgubi od Wildera. Vidim da je Wilder dignuo kilažu na 107-108 kg, znači vjerojatno je radio i na masi i na spremi. Vidjet ćemo", govori nam Vlado Božić i dodaje:

"U ovom meču navijam za Wildera. Inače mi je drag Fury ali u ovoj borbi navijam za Wildera. Čovjek nema stvarno što izgubiti. Gubi sve s ovim mečom. Vjerojatno će dati sve od sebe da pobijedi. Uz to, ima 107 kg a to je ozbiljna kilaža. Sigurno je jači i razorniji. Ako bude imao dobar kardio, onda ima veliku šansu".

Tomo Kadić: 'Wilder i meni izgleda kao da je u formi'

To što je Wilder podigao kilažu za meč bi mogla biti mala zamka za Furyja?

"Da se razumijemo. Fury je puno tehnički potkovaniji i bolji boksač od Wildera. Međutim, boks i je specifičan jer tehnika samo nije dovoljna. Možeš tehnički biti puno bolji ali u jednom trenutku se dogodi nekakav udarac, te prevlada sirova snaga. Nikad ne znaš", zaključio je Vlado Božić.

Okrenuli smo broj i cijenjenog Tome Kadića iz BK Gladijator, trenera Tonija Filipija.

"Wilder i meni izgleda kao da je u formi, motiviran za obranu svoje časti. No, Fury je uvijek jedna prava lisica boksačkog ringa, koji je zadovoljavao svojim boksačkim mogućnostima široke mase. Pravi je motivator, klaun. On svašta govori ali on će svoje izjave opravdati u ringu. Vjerujem da će to biti zanimljiv meč. Osobno, malu ću prednost dati u ovom trenutku Furyju. On je opravdao svoje jezik. Među rijetkima je koji je opravdao svoj jezik, trash talk, svoju ludu glavu. Zadobio je simpatije čitave boksačke javnosti, kao i moje".