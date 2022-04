Britanac Tyson Fury obranio je naslove svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji po verziji WBC i prema magazinu The Ring. U dvoboju održanom na londonskom Wembley stadionu pred 94 tisuće gledatelja nokautom u šestoj rundi svladao je sunarodnjaka Dilliana Whytea.

Tijekom čitave borbe bilo je vrlo malo udaraca, ali sredinom šeste runde Whyte je naletio na jedan aperkat Furyja te se srušio na tlo bez mogućnosti nastavka dvoboja.

Za 33-godišnjeg Furyja ovo je bila 32. pobjeda u karijeri uz jedan neodlučeni dvoboj, dok je 34-godišnji Whyte u svom 31. nastupu pretrpio treći poraz.

Krivi suca

Nakon meča Whyte se osvrnuo na svoj treći poraz u karijeri i smatra da je Fury došao do pobjede - nelegalno.

"Snažno me gurnuo, a ja sam pao i udario glavom u pod. To je nelegalan potez, pa nije ovo hrvanje nego boks! Ali ništa čudno, vi puštate Furyja da radi što želi i zato se izvukao. Trebao sam dobiti još vremena za oporavak i nastavio bi s borbom", rekao je Whyte.

"Kad me odgurnuo, otišao je do suca i rekao mu da zaustavi borbu. Sudan nije radio svoj posao. Pogodio me s udarcem, to je istina i bio je to dobar udarac, ali nisam odmah pao. Pao sam nakon što me gurnuo s obje ruke. Sudac je loše odradio svoj posao. Nadam se da Fury ne ide u mirovinu jer želim revanš", zaključio je.