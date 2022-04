Pred nama je završnica Lige prvaka, a u polufinalu sastat će se Liverpool i Villarreal te Real Madrid i Manchester City. Upravo je susret engleskog prvaka i Kraljevske momčadi najavio reprezentativac Njemačke i zvijezda Cityja, Ilkay Gündogan.

Nijemac je o Realu imao samo riječi hvale i čini se da su u Manchesteru potpuno svjesni da ih čeka jako težak posao ako žele ponovno u finale najelitnijeg klupskog natjecanja.

Gündogan je pričao o prijašnjim utakmicama Reala, pa se dotaknuo i hrvatskog kapetana - Luke Modrića.

Zna koliko su opasni

"Real je izbacio PSG, a potom i Chelsea. To je dokaz koliko su jaki ove sezone. Ipak, mi smo svjesni i znamo za što smo sposobni. Uvijek je važno početi s pobjedom. Ne želimo sa zaostatkom doći na Santiago Bernabeu, znamo što se može dogoditi na tom stadionu. Cijeli susret se može preokrenuti u roku od sekunde", priča Nijemac.

Potom je prokomentirao i vezni red Reala, a posebno se osvrnuo na našeg Luku.

"Luka je i dalje čarobnjak. Njegova asistencija Rodrygu u prošloj utakmici Lige prvaka ostavila me bez riječi. Način na koji on igra… Uvijek se čini kao da je smiren i lagan. Kad je osvojio Zlatnu loptu bio sam presretan jer ju je konačno dobio igrač koji igra na mojoj poziciji. On i Toni Kroos rade fantastičan potez, jako su važni za Real i to rade već godinama, pod raznim trenerima", rekao je Gündogan za britanski Daily Mail.