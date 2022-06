Stipe Miočić uskoro bi se trebao vratiti u oktogon. Njegov dugoočekivani povratak nagovijestio je Dana White u jednom razgovoru u The Jim Rome Showu. Spominjao se i Jon Jones koji dvije godine nije odradio meč, dok je naš Stipe posljednji puta zakoračio u kavez prošle godine kada je izgubio pojas teškaškog prvaka protiv Francisa Ngannoua.

Jones, još uvijek čeka na svoj debi u teškoj kategoriji UFC-a. Jones je napustio polutešku prije dvije godine, kada je imao posljednji meč, protiv Dominika Reyesa, a od tada pokušava natjerati UFC da mu odmah pruži priliku za naslov. S druge strane, i Stipe Miočić čeka na povratak u oktogon.

Još prošle godine spominjala se moguća borba Miočića i Jonesa, ali je ubrzo sve utihnulo te se dugo nije pričalo o njihovom povratku. Nedavno se oglasio prvi čovjek UFC-a, Dana White. White tvrdi da će se dugo najavljivani povratak Jona Jonesa uskoro i ostvariti, a protivnik bi mu trebao biti ili prvak teške kategorije Francis Ngannou ili Stipe Miočić.

Proganja ga poraz od Ngannoua

Sada se javio i Miočić, koji je u razgovoru sa Sports Illustratedom pričao o pretrpljenom porazu od Ngannoua. Istaknuo je kako "mrzi poraze" pa prokomentirao pobjedu kamerunskog borca.

"Pobijedio je, to je sve što imam za reći. Ima jak i dobar udarac. To je takva igra, razmišljam o tome svaki dan. Uvijek je takva situacija kad izgubim, a to što razmišljam o tome me užasno iritira", počeo je.

Stipe je nedavno sa suprugom dočekao drugo dijete, što je jednom od najboljih teškaša u povijesti motivacija za nastavak karijere.

"To je prilika za dokazivanje, prilika za pokazati da kada si dolje, nokautiran, da treba ustati i nastaviti prema naprijed. I dalje intenzivno treniram, pratim sve što se događa. Planiram osvajanje novog pojasa", zaključio je.