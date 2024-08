Platforma Voyo nudi ponešto za svakoga, a ovaj tjedan ističe se borilački sadržaj! Ljubitelji MMA borbi začinit će vruće ljetne večeri adrenalinom i zabavom jedinstvenog reality showa te prvim Brave CF live eventom u Kini! A za obožavatelje borbi, ali i sve ostale, tu je hit-serija 'U klinču', koja donosi priču o odrastanju mladog boksača i svim izazovima s kojima se susreće na svom putu.

Pretplatnici na platformi Voyo mogu pogledati novu epizodu borilačkog showa 'Fight of Nations™: Put do pobjede', koji gledateljima tijekom sedam epizoda nudi savršenu kombinaciju vrhunskih borbi, uzbudljivih izazova, ali i emotivnih trenutaka iz privatnog života mladih boraca. 'Fight of Nations™: Put do pobjede', reality show poput nijednog drugog, pokazuje drugo lice boraca koje gledatelji dosad nisu imali prilike vidjeti. Kako izgleda njihov život izvan kaveza i dvorane, kakve su njihove životne priče, motivacija, snovi, emotivni odnosi s najbližima, što ih pokreće i kako reagiraju na pobjede i poraze? 'Fight of Nations™: Put do pobjede' prati put osam mladih boraca, budućih nada ovog sporta. Dva tima, od kojih svaki ima po četiri borca, predvode i pripremaju dva slavna MMA velikana iz Hrvatske i Srbije - Filip 'Nitro' Pejić i Vaso 'Psiho' Bakočević, koji će se i sami prvi put sučeliti u ringu. I dok će bolji tim osvojiti izdašnu novčanu nagradu, samo jedan najuspješniji natjecatelj iz svakog tima otići će do kraja te u međusobnom obračunu potražiti slavu na ultimativnom testu spremnosti - na FNC događanju u pulskoj Areni, 7. rujna. Pobjednik će postati FNC profesionalac i potpisati vrijedan MMA ugovor.

U trećoj epizodi emisije koja na platformu Voyo stiže 3. kolovoza, u goste borcima stići će popularna reperica Mimi Mercedez i osnivač Colonije Boris Đurđević. Cijelo glazbeno iskustvo pretvorit će se u nezaboravnu zabavu u kojoj su neki borci otkrili da ako im se iznenada zalupe vrata MMA karijere - ona glazbenog showbiza čekaju ih širom otvorena.

Stiže još jedna poslastica za ljubitelje borilačkih sportova - live event 'Brave CF Kina'! MMA organizacija BRAVE Combat Federation najavila je povijesni spektakl u Kini, zakazan za 9. kolovoza, u Zhengzhou. Događaj u Kini predstavlja veliku prekretnicu za BRAVE Combat Federation jer će to biti 33. zemlja koja će ugostiti BRAVE CF događaj. Godine 2024. BRAVE CF već je oborio jedan svjetski rekord i srušio drugi na događajima u Mauricijusu i Nizozemskoj. Mauricijus je postao 31. zemlja domaćin dok je Nizozemska bila 32. zemlja domaćin na globalnoj razini, a sada borba prvi put stiže u Kinu. Pripremite se za ultimativni obračun vrhunskih talenata iz Kine protiv međunarodnih superzvijezda uključujući niz mečeva BRAVE CF tima protiv YFU tima, ekskluzivno na platformi Voyo!

Za sve obožavatelje megapopularne serije 'Južni vetar', tu je serija istog autora - 'U klinču', koja prati mladog boksača Aljošu Kovača i njegove prijatelje u snalaženju na prekretnici svojih života. 'U klinču' nije samo priča o boksu nego duboko istražuje emocionalne i psihološke borbe mladića koji pokušava pronaći svoj put u glazbi, bez obzira na očekivanja obitelji. Serija detaljno prikazuje kako Aljoša i njegovi prijatelji prolaze kroz izazove odrastanja suočavajući se s ovisnostima, strahovima, ljubavnim razočaranjima i društvenim pritiscima. Svaka epizoda serije nudi slojevitu i suptilnu analizu mladih života u tranziciji predstavljajući boks kao metaforu za unutarnje i vanjske bitke koje protagonisti vode. Gledatelji serije 'U klinču' sigurno će se moći poistovjetiti s likovima koji traže svoje mjesto pod suncem i koji se bore za ostvarenje snova prilikom čega često moraju proći bolan put samospoznaje

