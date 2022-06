Svjetski mediji pišu o povratku u ring 33-godišnjeg Jarrella Millera u petak po hrvatskom vremenu, koji je u Buenos Airesu pobijedio Ariela Bracamontea. Daily Star javlja ovu vijest kao povratak boksačkog doping varalice. Ovo mu je bila prva pobjeda nakon 4 godine.

Pao na doping testu

Prije tri godine trebao se boriti s Anthonyjem Joshuom u meču za WBA, IBF, WBO i IBO naslove, no pao je na doping testu i izgubio tu priliku. Umjesto njega je uskočio Andy Ruiz koji je prvi meč dobio, a u revanšu izgubio.

Spomenimo i da se Miller jedno vrijeme bavio kickboksom te se dvaput suprotstavio Mirku Cro Copu i oba puta izgubio jednoglasnom sudačkom odlukom. Prvi put 2013. u četvrtfinalu K1 turnira u Zagrebu, koji je Mirko kasnije osvojio, a drugi put 2014. na Gloryjevom eventu u Los Angelesu.

'U cijelom meču Cro Cop me jednom pogodio krošeom'

"Jako sam zadovoljan što sam ušao među osam najboljih i došao do turnira u Zagrebu. Mogao sam doći i do finala, ali jasno je što se događa kad se borite s najvećim herojem na njegovom terenu i to pred njegovom publikom", izjavio je svojedobno bio Jarrell Miller za Liverkick.com.

"Svima je jasno da sam protiv Cro Copa bio pokraden. I navijači su mi rekli da je to bila čista pljačka. Ali nema veze, ionako sam znao da će se to dogoditi", dodao je.

Miller je poručio da bi bez straha ponovno stao u ring s pobjednikom turnira:

"U cijelom meču Cro Cop me jednom pogodio lijevim ili desnim krošeom, te glavom, zbog čega imam malu kvrgu i to je sve. Iste sekunde bih ponovno stao u ring s njim! Pa, nemam se čega bojati", zaključio je.