MISTIČNO / 'Preživio sam dvije granate od 120 mm na metar, život mi je proletio pred očima. Od tada nisam ista osoba, onaj potres sam osjetio puno prije'

Njegov boksački autoritet i karizmu konačno smo doveli i u studio Net.hr-a. Vlado Božić, poznati boksački trener, razgovarao je sa sportskim novinarom Silvijom Maksanom, ali ovog puta na pladnju nisu bila samo pitanja iz svijeta borilačkih sportova, nego i vezana za nešto širi spektar njegovog zanimljivog života. Između ostalog, po prvi put nam je pričao o situaciji koja ga je zauvijek promijenila. Naime, 1992., u jeku akcija oslobađanja dubrovačkog područja od agresora, kao pripadnik slavnih Tigrova, umalo je poginuo od srbočetničke granate. Točnije, dvije... "Ispričat ću vam to, samo poginuo sam ja umalo i kad sam imao 6 godina, kad me auto udario, fićo. Baš razmišljam sad, to kad sam pričao posljednji put, bilo je dosta komentara da ja to izmišljam, da je to nemoguće, ljudi pričaju svašta. Sve je moguće, ne kažem da je to nešto sad spektakularno, ljudi su proživljavali puno gore stvari, ali i puno slabije. Međutim, imao sam sreću. To mi se dogodilo s 19 godina, a prije sam čitao jednu knjigu s 15-16 godina, pa sam tek kasnije uspio usporediti sve to. Bio sam svjestan što mi se događa tog trenutka, ali ne možeš si pomoći, to su sekunde u pitanju", priča nam Vlado Božić i nastavlja: "Dakle, preživio sam dvije minobacačke granate od 120 mm na metar. To je bilo južno dubrovačko ratište, ljeto 1992., ne znam koji mjesec, sedmi-osmi... Znam da je bilo strahovito vruće. Bilo je ovako... Na južnom bojištu ratovalo se u manjim grupama. Dobiješ kotu i moraš osvojiti tu ćuku, planinu... To se i osvojilo i sad netko mora biti na straži. Kad se drži položaj, ima manje ljudi nego kad se napada. Kad smo ih potjerali s te planine, oni su ispaljivali granate na nas, znali su gdje smo. Bio je to dan, oko 12-13 sati. Granate su udarile, ne u zidić jer bi me raznijelo, već su obje udarile blizu mene. Te sekunde prije pada su bile duge, imao sam retrospektivu života. Ti znaš da je to tvoj život, ali to je toliko slika da ti to ne možeš razaznati. Slike su dolazile prije nego što su granate udarile, čuo sam ih po zvuku". Vlado nam je otkrio još neke mistične detalje iz svog života... "Poslije tog trenutka nisam ista osoba, sad neke stvari osjećam prije, imam osjećaj za intuiciju, predvidim neki poziv malo prije nego što ga dobijem. Ne sanjam često, a kad sanjam nije dobro. Manje-više sve se dogodi. Potres sam osjetio puno prije." O čemu je sve Silvijo Maksan razgovarao s Vladom Božićem, pogledajte u video intervjuu.