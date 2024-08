Borba bila teška, izgubio sam zasluženo, kazao je hrvatski boksač Gabrijel Veočić nakon poraza u četvrtfinalu olimpijskog turnira u Parizu.

Hrvatski boksač Gabrijel Veočić (23) nije se uspio plasirati u polufinale poluteške kategorije do 80 kg izgubivši jednoglasnom odlukom sudaca od Dominikanca Cristiana Javiera Pinalesa koje je ulaskom u polufinale osigurao brončanu medalju.

Veočić je bio prvi hrvatski boksač nakon Filipa Hrgovića na OI u Riju 2016. koji je izborio plasman među osam najboljih i borbu za olimpijsko odličje. Međutim, nije uspio. Dominkanac Pinale je jednoglasno dobio sve tri runde za uvjerljivih 5-0.

"Borba bila teška, ai izgubio sam zasluženo. Morali smo mijenjati taktiku nakon prve runde, ta brza prednja ruka me iznenadila, u drugoj i trećoj rundi smo dosta toga promijenili, ali nije bilo dovoljno za preokret. On je dosta viši od mene, ali nije napadač, tako smo postavili u prvoj rundi da probam s distance. No, to nije išlo, pa smo morali mijenjati taktiku nakon prve runde", kazao je Veočić, koji nema baš iskustva s karipskim boksačima.

"Ja sam navikao na europske borce, takvi su mi bili i sparing partneri. Ovaj karipski stil boksa je pomalo nepoznat za mene. Malo sam razočaran, ali opet - imam 23 godine, a boksao sam za olimpijsku medalju. Imam joj najmanje pet-šest godina vrhunskog boksa i ovo treba shvatiti kao dragocjeno iskustvo".

Veočić je kao osmi nositelj u prvom kolu bio slobodan, a potom je u osmini finala pobijedio trostrukog olimpijca iz Jordana Husseina Ishaisha, dok je Pinales (23) slavio u dva meča jednoglasnim odlukama protiv predstavnika Tajvana i Kine pri čemu je izbacio prvog nositelja, Kineza Tuohetaerbieka.

Hrgović je tako ostao jedini boksač olimpijskom medaljom osvojenom pod hrvatskom zastavom, ima broncu iz Rio de Janeira. No, medalje na OI su osvajali i Mate Parlov i to zlato u Munchenu 1972. godine (poluteška), Ante Josipović zlato u LA-u 1984 (poluteška) i Damir Škaro četiri godine kasnije broncu u Seulu.

