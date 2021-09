Crnogorski MMA borac Vaso 'Psihopata' Bakočević doživio je poraz u borbi protiv Francisca Croate Barrija, koja s e u subotu navečer održala u Šibeniku. Bakočević se ozlijedio na početku borbe, ali je nije htio predati pa ga je Croata lako sredio. Nakon toga oglasio se na Instagramu. Prvo je prokomentirao borbu:

"Za one što nisu gledali...pukao mi je mišić kvadriceps na samom početku meča i to je bilo to... Nisam se htio predati i rekao sam sucu da ne prekida i protivnik me nastavio udarati i krenuo daviti, nisam tapkao niti bih na ovaj meč tapkao živ, ali izgleda da sam se zanio na sekundu. Da sam popio nokaut za pet sekundi kao Askren, ne bi mi bilo krivo, ali ovako izgubiti je tragedija... Ali eto, i to da mi se dogodi poslije ovoliko mečeva... Čim se oporavim vraćam se, neću stati dok me ne ubijete kao psa".

Vrijeđali ga

Potom se obračunao s navijačima, kojima je nakon borbe pokazao srednji prst te se primio ja međunožje i tako gestikulirao prema publici. Evo što ga je zasmetalo.

"Ovo je sportski pozdrav za one papane iz lože što su mi je*avali "srpsku" majku dok sam ulazio u kavez hahaahaha... E debili jedni pa znate li vi kome se obraćate... Te riječi su muzika za moje uši čega sam se ja naslušao i nagledao... Za ostale ljude, prijatelje i braću iz Hrvatske svaka čast, hvala volimo vas i vidimo se brzo...".