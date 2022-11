Aktualni profesionalni svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji po WBC verziji Tyson Fury prije gotovo šest mjeseci odradio je meč protiv Dilliana Whytea na prepunom Wembleyju. Uvjerljivo je slavio tehničkim nokautom, nakon čega je sve šokirao i najavio - mirovinu!

No, mnogi su tada sumnjali u njegovu odluku te je svima bilo jasno kako ga Anthony Joshua i pogotovo Oleksandr Usyk mogu izvući iz penzije. Nije prošlo dugo prije nego što je Kralj Cigana počeo najavljivati povratak. Žestoko se obrušio na Usyka, pa na Joshuu te je od obojice zahtijevao da što prije prihvate njegovu ponudu i uđu u ring s mnogima najboljim teškašem na planeti.

Iako su se svi obožavatelji boksa nadali jednom od ta dva meča, od toga neće biti ništa, ali se Fury svejedno vraća svojoj ljubavi - boksu.

Žestoko ga kritizirao

Sada je i službeno, Fury se u ring vraća 3. studenog, a protivnik će mu biti pomalo zaboravljeni Derek Chisora. Meč će se održati na stadionu Tottenhama u Londonu i to neće biti prvi put da se ovaj dvojac našao u ringu jedan nasuprot drugoga, dapače, već treći. Oba puta slavio je Fury. Mnogi smatraju da je Fury prevelik zalogaj za Chisoru i zapravo je nejasno zašto se Fury uopće bori s njim.

"U ovom se trenutku mogu samo nasmijati na to. Zašto to radi? Mislim da smo mi već pristali na meč s njim, a on sada bježi i govori da se ne želim boriti protiv njega. Znam da me se boji. Opasan je, velik, div i jako pametan, zna što treba raditi u ringu. Želim se boriti protiv njega za ujedinjenje titula", rekao je Usik za ESPN televiziju.

Usik protiv Furyja je vjerojatno meč koji priželjkuje cijeli svijet, ali nažalost, na to ćemo još morati pričekati, a tko zna - možda ga ni ne vidimo.