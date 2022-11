Conor McGregor već se dugo vremena nije pojavio u oktogonu, a za to vrijeme bavio se raznim stvarima koje najčešće nisu bile vezane za borilačke sportove. Pojavljivao se u medijima zbog razno raznih gluposti, prodao je svoj brend viskija, svađao se i vrijeđao, a sada je ponovno u centru pažnje.

Navodno su Floyd Mayweather i Notorious McGregor jako blizu dogovora oko druge međusobne borbe. The Money je u prvom meču uvjerljivo slavio, a čini se kako ćemo ponovno uživati u dvoboju dva poprilično ekscentrična lika.

A očito se Conor priprema za povratak; bilo protiv Floyda ili pak u oktogonu UFC-a. Objavio je fotografije iz teretane i izgleda jače nego ikada.

Izgleda neprepoznatljivo

I dok se polako priprema, bilo za UFC ili pak za boks, McGregor se odlučio malo opustiti. U društvu supruge se zamaskirao za Noć vještica, potpuno je obijao bradu i izgleda neprepoznatljivo. Uz fotografiju je napisao: "Nebo je granica. Leti sa mnom".

Otkrio je kako se maskira u Franka Abagnalea, prevaranta prema čijoj je priči snimljen film "Catch me if you can". Abagnale je popularan zbog svoje priče; lažno se predstavljao kao pilot kako bi proputovao Ameriku. Krivotvorio je čekove, živio na visokoj nozi, a nakon što je uhićen, počeo je raditi za američku vladu.

McGregor je od borbe s Mayweatherom odradio svega četiri meča u UFC-u, a čak tri je izgubio. Prvo ga je uvjerljivo svladao Khabib Nurmagomedov, da bi potom svladao Donalda Cerronea. Potom je Dustin Poirier slavio u dva navrata, a od 2021. godine McGregora čeka na novu borbu.