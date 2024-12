UFC senzacija na pomolu? Colby Covington hvali Roberta Soldića uoči ključnog meča

Poznati američki velteraš i bivši privremeni prvak UFC-a, Colby Covington, priprema se za okršaj s nokauterom Joaquinom Buckleyjem, a u svoj je kamp doveo Roberta Soldića.

Na konferenciji za medije, Covington je o Soldiću govorio u superlativima:

"Doveo sam sjajnog borca, Roberta Soldića. On je najbolji trening partner kojeg sam ikad imao. Robert izvlači ono najbolje iz mene i daleko je bolja verzija Buckleyja. Soldić bi ga doslovno nokautirao za nekoliko sekundi."

Soldić je posljednjih godina imao turbulentan put u karijeri. Nakon potpisa za One FC u kolovozu 2022., upisao je samo dva nastupa uz jedan poraz i jedan no contest. Sada je pred njim izazov povratka na pobjedničke staze, a nada se izlasku iz ugovora s One FC-om kako ne bi izgubio najbolje godine svoje karijere.

