Najpoznatija MMA organizacija na svijetu UFC ovih se dana prisjetila najtežeg poraza legendarnog hrvatskog MMA borca Mirka Filipovića. Na Twitteru je osvanuo video borbe koja je ušla u povijest UFC-a kao jedna od najatraktivnijih ikad.

Te 2007. godine tada malo poznati MMA borac, Brazilac Gabriel Gonzaga, ušao je u UFC-ov oktogon s Cro Copom. Svi su očekivali da će ga legendarni Hrvat s lakoćom riješiti. No, puno toga se u ovoj borbi pitalo i brazilskog borca.

Gonzaga je Cro Copa nokautirao brutalnim high-kickom. Udarac po kojem je Cro Cop poznat iskoristio je protiv njega, a do dana današnjeg ovaj nokaut nalazi se redovito u pri vrhu ili na samom vrhu izbora najatraktivnijih poteza u MMA-u.

“O, moj Bože, ovo nitko nije očekivao!”, vikali su komentatori.

Pogledajte snimku.

Headkicked the master! 🤯

📆 #OnThisDay in 2007 – Gonzaga took a page from Cro Cop's playbook!

