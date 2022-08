"Što mislim o Robertu Soldiću i njegovom potpisivanju za One Championship umjesto za UFC? Robertos olddick (Robertov stari penis)... Mislim, morate uzeti što vam se nudi. Dobio je dobru ponudu, onda je i trebao otići tamo. Osim toga, u UFC-u ne žele stari penis", upravo je na ovaj način jedan od najpoznatijih MMA boraca u povijesti i bivši prvak UFC-a u srednjoj kategoriji Michael Bisping, trolao najboljeg hrvatskog MMA borca glede njegovog imena.

To je napravio kad je odgovarao na pitanja fanova na svom You Tube kanalu. Bisping je pročitao ime hrvatskog borca kao Roberto Soldik. Engleski jezik mu je omogućio igru riječi gdje je cijelo vrijeme pričao o Robertos old dicku ili Robertovom starom penisu. Pogledajte i sami kako je to izgledalo.